Kenya : l’action de NIC Bank bondit de 32,45% après l’annonce de discussions sur une fusion avec Commercial Bank of Africa

(Agence Ecofin) - L’action de la banque kényane NIC Bank a bondi de 32,45% sur la bourse de Nairobi, ce vendredi 7 décembre, pour se négocier à 30 shillings (0,2930 dollar), un jour après l’annonce de discussions sur une fusion avec Commercial Bank of Africa (CBA).

NIC Bank et Commercial Bank of Africa avaient annoncé, dans un communiqué commun publié le 6 décembre, qu’elles allaient entamer des discussions sur une éventuelle fusion.

NIC Bank est une banque de taille moyenne, tandis que CBA se classe parmi les plus grandes banques de la première économie de l’Afrique de l’Est.

« Les conseils d'administration des deux banques estiment que la combinaison des activités de deux entités hautement rentables créerait une capacité accrue pour saisir des opportunités de croissance stratégiques, grâce à la consolidation du capital et à une forte liquidité », ont souligné NIC Bank et CBA dans leur communiqué.

Une éventuelle fusion entre les deux établissements serait la première transaction majeure dans l'industrie bancaire kényane, depuis le plafonnement des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux, décidé par les autorités en 2016.

Commentant l’éventuelle fusion, le ministre kényan des Finances, Henry Rotich, a souligné que « les négociations entre NIC Bank et CBA sont les bienvenues », notant qu’un accord à ce sujet contribuerait à renforcer le secteur financier.

« La consolidation du secteur financier est quelque chose d'important. Quand vous voyez de plus en plus de banques se consolider sur une base volontaire, c'est une initiative bienvenue, afin que nous puissions nous assurer que ces banques sont suffisamment fortes pour fournir un volume de prêts suffisant aux PME », a-t-il déclaré. Et d’ajouter: « Des fusions entre les banques leur permettraient également d’étendre leurs ailes dans la région ».

