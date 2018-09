Nigeria : les premiers bénéfices nets déclarés par les banques cotées au premier semestre 2018 atteignent près d’un milliard $

(Agence Ecofin) - Le bénéfice net cumulé des 9 banques les plus importantes, cotées sur le Nigerian Stock Exchange a atteint 332,6 milliards de nairas (940 millions $), a appris Ecofin, de données obtenues sur la performance du secteur. Deux autres banques Fortis Microfinance et United Bank, n'avaient pas encore publié leurs comptes, mais elles pèsent peu dans le paysage.

Cette performance globale dissimule cependant quelques disparités. La première c'est qu'elle est le résultat d'une hausse importante des revenus de frais et commissions, qui ont permis de compenser la baisse de 1% des revenus d'intérêts, la première source des activités dans le domaine des banques.

First Bank of Nigeria a pris la place de première banque en terme du volume des actifs, après que Zenith Bank ait reculé sur cet indicateur. Elle est aussi la banque qui a généré le plus de revenus d'intérêts (149,7 milliards de nairas), même si ceux-ci sont en baisse comparés à ceux de la même période en 2017 (164,1 milliards de Nairas).

Si Guaranty Trust Bank a pris la tête des performances en terme de bénéfice net (109 milliards de nairas), la plus forte progression revient à Stanbic IBTC, la filiale du groupe sud-africain Standard Bank, dont le résultat net a progréssé de 78%, atteignant 43,2 milliards de nairas.

Par ailleurs, les banques analysées ont connu une baisse cumulée 9,9% de leurs fonds propres qui, à la fin juin 2018, étaient à 3215,6 milliards de nairas. Une baisse pour les actionnaires, mais qui est à l'origine d'une amélioration des marges.

Le rendement sur les fonds propres est à 10,3% pour le semestre, contre 8,2% en 2017. Le rendement sur les actifs lui s'est légèrement amélioré à 1,4%, contre 1,2% la même période en 2017.

Idriss Linge