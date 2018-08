Nouvelle version de BGFI Mobile : « une solution innovante et sécurisée pour des transactions multiples, simples, rapides avec accès gratuit »

(BGFIBank) - BGFIMobile est une application qui donne la possibilité au client de gérer son compte bancaire (Mobile Banking), associée à une solution de paiements mobile (Mobile Money). L'application a été repensée pour offrir de façon efficace, un accès aux fonctionnalités les plus utilisées par les clients du Groupe.

Avec BGFI Mobile, les clients bénéficient ainsi d’un service sur smartphone pour gérer leur quotidien à travers un compte disponible en ligne leur permettant de procéder au paiement de leurs factures auprès de plusieurs fournisseurs (électricité, recharge de téléphone, paiement sans retrait etc.). BGFI Mobile est proposée aux clients particuliers, professionnels et entreprise du Groupe BGFIBank. L’ergonomie et le design ont été totalement revus pour faciliter l’usage des services essentiels de la banque et développer l’expérience utilisateur.

Pourquoi utiliser BGFI Mobile ?

Pratique : Suivez vos comptes 24h/24 et 7j/7 (solde, mouvements de compte, etc...).

Utile : Exécutez des virements de compte à compte ou vers un tiers et effectuez des paiements (Electricité, eau, crédit téléphonique...).

Sécurisé : Initiez des opérations en toute sécurité grâce à un code d’activation unique et d’un code secret.

BGFIBank fait ainsi évoluer son offre de prestations de façon progressive et sécurisée dans le cadre de la stratégie digitale déployée au sein du Groupe et qui vise à offrir à sa clientèle une offre multi- canale et des outils innovants.

« Les mutations constantes du secteur bancaire et financier nous contraignent en effet à anticiper, à agir toujours plus vite, à nous transformer. Et cette transformation passe par une adaptation constante aux nouveaux usages mobiles de nos clients. La nouvelle version de l’application BGFI Mobile répond à cette exigence. Elle offre une expérience utilisateur fluide et simplifiée tout en garantissant un niveau de sécurité maximale à travers une nouvelle solution d’activation innovante. Le Groupe entend bien poursuivre sa stratégie de transformation digitale avec le lancement sur le second semestre de plusieurs autres produits numérisés » précise Henri Claude OYIMA Président Directeur Général du Groupe.

La connexion à l’application se fait en toute sécurité via Playstore et Apple store et fonctionne gratuitement sur les téléphones.

A propos du Groupe BGFIBank

Le Groupe BGFIBank est un Groupe Financier International multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques. Son ambition est d’être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service. Fidèle à ses valeurs de travail, d'intégrité, de transparence, de responsabilité et d'esprit d'équipe, le Groupe BGFIBank place la qualité de service au cœur de son modèle économique et de ses préoccupations. Il accompagne ses clients, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou d’institutionnels, dans le cadre d’une relation durable avec une gamme de produits et de services élargie. Le Groupe BGFIBank enrichit constamment son offre en s’appuyant également sur l’expertise de ses partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. Plus de 2000 collaborateurs présents dans 11 pays accompagnent au quotidien une clientèle exigeante et diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal. Le Groupe BGFIBank propose conseils et services à sa clientèle autour de ses quatre métiers principaux :