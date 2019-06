Cyclones Idaï et Kenneth : la BAD accorde 92,41 millions $ de dons au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi

(La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, dans un communiqué publié le 6 juin, avoir accordé au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi des dons d’un montant global 92,41 millions USD pour aider ces trois pays touchés par les cyclones Idaï ) - La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, dans un communiqué publié le 6 juin, avoir accordé au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi des dons d’un montant global 92,41 millions USD pour aider ces trois pays touchés par les cyclones Idaï et Kenneth à mettre en œuvre un programme de reconstruction d’urgence et de résilience sur quatre ans.

L’aide se compose de dons provenant de la Facilité d’appui à la transition de 21 millions USD destinés au Mozambique, et de 16,8 millions USD affectés au Zimbabwe.

Les deux pays ont également bénéficié de dons respectifs de 23,8 et 7,93 millions USD du Fonds africain de développement. Le Malawi a reçu, pour sa part, un don de 22,87 millions USD.

Ainsi, près d’un million de personnes affectées par les cyclones bénéficieront du programme d’aide qui devrait rétablir les moyens de subsistance, les services sociaux, la résilience des populations dans les Etats concernés et reconstruire de meilleures infrastructures socio-économiques.

Le cyclone tropical Idaï a touché terre à Beira, au Mozambique, en mars 2019 avant de suivre son cours au Zimbabwe et au Malawi. Il a provoqué des pertes en vies humaines, des déplacements de populations ainsi que des dégâts sur les infrastructures et les moyens de subsistance de plus de trois millions de personnes. Le bilan officiel est de 1 007 morts, dont 602 au Mozambique, 344 au Zimbabwe, et 60 au Malawi.

Quelques jours plus tard, le cyclone Kenneth a touché les côtes du Mozambique, causant d’autres dégâts importants.



