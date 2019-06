Ecobank sollicité par le président du Nigéria, pour la mise en place d'un fonds qui sera consacré aux activités agricoles

(Agence Ecofin) - Recevant en audience des hauts responsables d'Ecobank, dont le président du conseil d'administration Emmanuel Ikazoboh et le Directeur Général Ade Ayeyemi, le président nigérian Muhamadu Buhari a invité le groupe panafricain, à soutenir la mise en place d'un fonds destiné à l'agriculture.

Selon le Président Buhari, le soutien de la banque panafricaine aux secteurs de l’agriculture et des petites et moyennes entreprises (PME) générerait des activités économiques dans l’ensemble du pays. « Si les avoirs et les ressources disponibles au Nigéria étaient gérés correctement, il serait prospère et pacifique », a fait savoir le président Buhari.

Le président du groupe Ecobank a entrepris une tournée dans certains pays africains où on retrouve des filiales importantes.

Ade Ayeyemi a également été reçu par le tout nouveau premier ministre du Cameroun, a appris l’Agence Ecofin de sources introduites, qui expliquent que les deux hommes ont abordé des questions sur les engagements du groupe panafricain au profit du gouvernement.

Idriss Linge