BGFIBank RDC : une nouvelle organisation plus agile et proche des clients

(BGFIBank) - Le Conseil d’Administration de BGFIBank RDC réuni à Kinshasa le 2 mai 2018 a redéfini l’organisation de la banque et mis en place une nouvelle gouvernance. L’objectif est de déployer un fonctionnement dynamique et proche des clients au vu de l’enjeu de renforcer l’efficacité et la performance du plan stratégique « Se Réinventer » pour mieux servir ses clients et pour poursuivre le développement afin de garantir la cohérence de la banque et assurer la bonne maîtrise des risques.

Ainsi l’organisation de BGFIBank RDC, davantage tournée vers le client, s’articule désormais autour de :

1 Pôle Commercial, en charge de l’animation commerciale et du développement Métiers, rattaché à la Direction Générale, et regroupant :

La Direction Centrale de l’Exploitation garante de la bonne application des Stratégies, Politiques, Méthodologies et Outils Groupe qui définissent le modèle BGFIBank dans la Banque des Entreprises, la Banque des Particuliers et des Professionnels, la Banque Privée, et la Banque Digitale. La Direction Centrale de l’Exploitation comprend le réseau des Agences bancaires, (trois à Kinshasa, une à Lumbubahi, une à Bunia , une à Matadi, une à Mbuji-Mayi).

La Direction des Opérations et de la Trésorerie garant du bon traitement des opérations bancaires et comprenant les Opérations Nationales, les Opérations Internationales et la Trésorerie.

1 Pôle Fonctions support, en charge des activités transverses, rattaché à la Direction Générale, et comprenant :

-La Fonction Finance,

-La Fonction Capital Humain et Administration Générale,

-La Fonction Informatique,

-La Fonction Engagements et Affaires Juridiques,

-La Fonction Qualité, Organisation et Services Clients,

1 Pôle Risques, en charge de la Gestion Globale des filières risques, rattaché au Directeur Général et placé sous la supervision opérationnelle d’un Directeur des Risques et du Contrôle Permanent ( DRCP ) et comprenant :

-La Fonction Gestion des Risques,

-La Fonction Contrôle Permanent chargé du Plan de Continuité d’Activités,

-La Fonction Conformité,

-La Fonction Sécurité des Systèmes d’Information.

-La Direction de l’Audit Interne ( DAI ), en charge du contrôle périodique sur l’ensemble des activités de la Banque et rattachée directement au Directeur Général.

Quatre principes ont orienté la mise en place de cette nouvelle organisation :

Réinventer la proximité avec les Clients, afin de garantir la qualité de service au cœur du dispositif commercial et opérationnel de la Banque ;

Accroître la responsabilité et la qualité des équipes pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre de la stratégie dans le respect du triptyque TDE (Travail- Discipline- Éthique);

Renforcer le rôle des filières risques afin d’assurer une meilleure Surveillance des activités de la Banque, une parfaite maîtrise de la Gestion des Risques encourus par la Banque et garantir la Conformité réglementaire au sein de la Banque.

Afin d’accompagner cette nouvelle organisation, le Conseil d’Administration a procédé aux nominations suivantes :

Directeur Général : Abdel Kader DIOP, précédemment Directeur Général Adjoint de BGFBank RDC, en remplacement de monsieur Francis SELEMANI MTWALE promu au siège du Groupe en qualité de Directeur du Développement et à ce titre membre du Comité de Direction de BGFI Holding Corporation,

Directeur Général Adjoint : Benito FURUME NTALE, précédemment Directeur Financier de BGFBank RDC.

Pour Henri-Claude OYIMA, « Les mesures prises sont conformes au souci du renforcement des Axes stratégiques du Projet d’Entreprise du Groupe BGFIBank, Excellence 2020, au travers de la quête permanente d’assurer la Performance qui nécessite aujourd’hui plus que jamais de replacer plus fortement le Service et l’Expérience Client au cœur de notre Stratégie, afin de contribuer ainsi à conforter la confiance de tous ».