Bank of Africa Sénégal améliore le volume des dividendes affectés aux actionnaires mais reste prudente

(Agence Ecofin) - Le conseil d'administration de Bank of Africa Senegal a proposé que soit distribué pour le compte de l'exercice 2017, un dividende de 4,2 milliards de FCFA à ses actionnaires. Cela représente une distribution de 42,2% du bénéfice net de 10,4 milliards de FCFA réalisé sur la période.

Même si on est dans un régistre d'amélioration, en comparaison au niveau de distribution de 2016 (32,2%), cela reste assez faible comparé aux 48,1% de bénéfice net distribué en 2015 et les 70% de 2014. Cette attitude de prudence dans la rémunération des actionnaires peut surprendre. Le bénéfice 2017 de Bank of Africa Senegal représente une hausse de 150% sur celui de 2016. C'est une amélioration plus importante que les 98% de bénéfice net réalisé entre les exercices 2015 et 2016.

Mais derrière cette performance se cachent un ensemble de réalités. On relève, par exemple, que l'encours des crédits à la clientèle a progréssé de 2,7% au cours de l'exercice 2017. C'est une performance bien moins robuste, que les 22% de hausse sur cet indicateur au cours de l'exercice 2016.

Toutefois, le groupe a reçu 1,3 milliard de FCFA supplémentaires de marge nette d'intérêt sur les crédits accordés à l'économie. Le bénéfice net est pour sa part boosté par une réduction considérable des pertes en rapport aux corrections de valeurs. En 2016, elles étaient de 6,4 milliards de FCFA et pour 2017, elle se sont limité à 716 millions de FCFA, ce qui a permis de conserver presque totalement, la marge d’exploitation de la banque.

La réaction des investisseurs est attendue. Mardi 6 mars 2018, l'action BOA Senegal a baissé de 7% dans un volume de 37,2 millions de FCFA de titre échangés. Cette baisse peut être assimilée à une volonté de certains investisseurs de réaliser des prises de bénéfice, notamment sur des actions qui, jusque là affichaient une plus-value de 30% depuis le début de l'année 2018.

Les investisseurs devront suivre l'évolution BOA avec plus d'attention. La banque semble avoir réduit son exposition aux risques, aussi sa prudence dans la distribution des dividendes peut être vue comme une manière de se préparer aux impacts de la nouvelle norme comptable édictée par la BCEAO pour les banques, et l'adaptation aux normes de Bâle 1 et 2 dès avril 2018, avec des implications non totalement maîtrisées.

Idriss Linge