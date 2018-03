La BEI accorde 100 millions d'euros à Attijariwafa Bank pour soutenir les entreprises marocaines

(Agence Ecofin) - La Banque européenne d’investissement (BEI) octroiera une ligne de crédit de 100 millions d’euros (124 millions $) au groupe bancaire Attijariwafa, en vue d’accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) du pays.

Cette nouvelle ligne de crédit octroyée à des conditions préférentielles, devrait permettre à la première banque marocaine de disposer de capacités de financement plus attractives envers les PME et les ETI. Celles-ci pourront notamment bénéficier de prêts adaptés à leurs besoins et dotés de maturités plus longues.

Selon l’accord signé, ce lundi, le financement devrait mettre l’accent sur le secteur industriel et, à moyen terme, entraîner la création de près de 3500 emplois dans le pays.

Rappelons qu’en 2017, la BEI avait déjà investi plus de 2 milliards $ au Maghreb, dont 25% ont été injectés dans des secteurs clés de l’économie marocaine, faisant de l’institution européenne, l’un des principaux bailleurs de fonds du pays.

Moutiou Adjibi Nourou( stagiaire)