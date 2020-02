Baromètre CIAN des leaders d'opinion 2020 : Rawbank dans le TOP 5 des entreprises appréciées en Afrique Centrale

(RAWBANK) - Rawbank, première banque en République Démocratique du Congo, se hisse à la deuxième place des entreprises appréciées en Afrique Centrale dans le baromètre CIAN des leaders d’opinion en Afrique.

Publié le 6 février 2020, la seconde édition du baromètre CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, a recueilli les propos de 2 400 influenceurs et décideurs issus du monde politique, économique et de la société civile. L’étude menée par l’Institut IMMAR a couvert un périmètre de 12 pays d’Afrique francophone et anglophone. Elle fait état notamment de l’optimisme partagée par les leaders d’opinion quant à l’avenir du continent et revient sur le plébiscite rencontré par la mise en place de la ZLECA, Zone de Libre-Échange Continentale Africaine.

Pour sa première apparition dans le baromètre, Rawbank fait une entrée remarquée et se place directement à la deuxième place. Le leader du secteur bancaire congolais, fort de près de 2 décennies de performances, nourrit de grandes ambitions pour l’avenir du groupe et également de la RDC avec sa campagne « Construire ensemble un Congo grand et fort ».

« Nous travaillons quotidiennement pour répondre et anticiper les besoins de nos clients et partenaires. Bâtir une banque solide et performante a toujours été notre vision de départ. Aujourd’hui, nous pouvons être fiers du statut de Rawbank. Ce classement vient attester de la crédibilité dont nous jouissons auprès des leaders d’opinion. Nous comptons aller plus loin et faire rayonner le pays qui est appelé à jouer un rôle déterminant dans la sous-région et plus largement sur le continent », s’est exprimé Thierry Taeymans, Directeur Général de Rawbank.

À propos de RAWBANK

Reposant sur son expertise, la Banque conforte sa position de leader sur le marché congolais. Forte de plus de 1 600 collaborateurs avec près de 100 points de vente et un bureau de représentation à Bruxelles, plus de 400 000 clients et +27% de parts de marché, RAWBANK accompagne le développement de l’économie congolaise. Certifiée et primée, elle est considérée aujourd’hui comme un acteur financier incontournable en RDC, tant pour les particuliers, les PMI/PME que pour les grandes entreprises et institutions internationales.

Rawbank est certifiée ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001, et a noué des partenariats de financement avec plusieurs bailleurs internationaux (Proparco, IFC, Shelter Africa...). Sûreté, rentabilité et pérennité sont les priorités opérationnelles de Rawbank pour consolider sa stratégie de croissance, notamment en direction des particuliers et du secteur privé.