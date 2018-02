Nigéria : le nombre des employés de banque a augmenté en 2017, malgré la vague de digitalisation qui gagne le secteur

(Agence Ecofin) - Le nombre de personnes travaillant pour les banques au Nigéria a connu une progression moyenne de 9,35% au cours du deuxième semestre 2017, selon des données officielles collectés par l’Agence Ecofin. Sur le troisième et le quatrième trimestre, le nombre des employés a progressé respectivement de 9,5% et 9,1% atteignant le niveau record de 90 341 employés depuis le premier trimestre 2017.

Cette progression du nombre des personnes travaillant pour le secteur bancaire peut paraître paradoxale, surtout dans un contexte où ces institutions financières ont annoncé des réductions de personnel, dans le cadre d’un processus d’investissement dans la digitalisation des services. Comme c’est le cas dans beaucoup de pays africains au sud du Sahara, les banques commerciales introduisent plus de services informatisés pour réduire leurs coûts, et faire face à la concurrence de la téléphonie mobile.

Mais lorsqu’on regarde de près les chiffres, on peut remarquer que le processus de digitalisation a eu deux conséquences dans le segment des ressources humaines. Près de 4000 poste de staff senior ont été supprimés en 2017 et, au quatrième trimestre, la baisse a été de 18,86%. Pareillement, le nombre de staff exécutif a baissé au quatrième trimestre, même si de ce côté, cela semble être davantage un ajustement. Par contre, on a noté une progression du staff junior (+17,4%) et des contractuels (+19,7%).

La publication des résultats financiers de l’exercice 2017 par les banques cotées sur le Nigerian Stock Exchange, permettra d’avoir une référence sur le poids des charges de personnels dans les performances financières globale.

Idriss Linge