Togo : Sunu Assurances est sur le point de finaliser le rachat de la Banque Populaire pour l’Epargne et le Crédit

(Agence Ecofin) - Lancée depuis quelques mois, la procédure de rachat de la Banque Populaire pour l’Epargne et le Crédit (BPEC) par l’assureur Sunu Assurances, est en passe d’être finalisée. L’information émane de sources proches du dossier.

Selon des sources concordantes, Sunu Assurances a déjà versé 18 milliards FCFA pour redresser la situation financière de l’institution financière, prise dans la tourmente. Il en faudra plus de 30 pour lui redonner de la vitalité, confient des experts.

Mais, l’assureur qui s’est proposé de reprendre la banque, n’est pas contre l’opération. Le processus de rachat est très avancé, apprend-on.

En effet, au siège de la BCEAO à Dakar, les derniers réglages sont en cours pour que BPEC passe définitivement aux mains de Sunu Assurances.

Une fois le deal conclu, SUNU Investment Holding(SIH), une filiale du groupe SUNU détiendra 58,1% du capital de l’ancienne Caisse d’Epargne Togolaise (CET).

SUNU partagera l’actionnariat de la BPEC avec Afric Invest Financial Sector 19,5%, Cauris Croissance 7,6%. L’Etat togolais 4,7% des parts, Orabank Togo 2,4%. Ainsi que d’autres actionnaires privés qui détiendront 7,7%.

A l’origine de cette situation, l’on pointe les pertes successives réalisées et les provisions constituées sur les crédits en souffrance par cet acteur du secteur bancaire togolais, imputable à une mauvaise gestion cumulée pendant plusieurs années.

En effet, depuis 2012, les résultats de l’intermédiaire financier sont restés négatifs. Hormis l’année 2013 qui a connu un bénéfice marginal de 5 millions FCFA, les autres années (2012, 2014, 2015, 2016), se sont achevés sur des pertes dont le montant cumulé dépasse les 10 milliards, révèle Le Messager.

En 2016, BPEC avait connu une restructuration ayant débouché sur la cession à deux capital-investisseurs Afric invest Financial Sector (AFS) et Cauris Croissance (Cauris) de la participation de COFIP Finances Togo, dans le capital de la banque. Ceci leur conférait plus de 50% du capital et des droits de vote, rappelle le site Togo First.