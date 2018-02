unionpay-s-allie-au-groupe-sud-africain-standard-bank-pour-offrir-des-solutions-de-paiement-en-ligne-vers-la-chine

(Agence Ecofin) - Standard Bank et le chinois UnionPay International ont conclu un accord visant à simplifier les opérations financières effectuées en direction de la Chine, par les clients du réseau africain de la banque sud-africaine qui, rappelons-le, a pour premier actionnaire un institutionnel chinois (International Commercial Bank of China-ICBC).

« Les clients de Standard Bank n’auront plus à transférer de l’argent physique ou à convertir des devises et effectuer des déplacements vers la Chine dans le but de faire des achats », a déclaré Lincoln Mali, chef de groupe dans le segment paiements émergents à Standard Bank.

Cette facilité est rendue possible grâce au système de paiement par carte d'UnionPay, qui sera déployé en Afrique d’ici fin 2018 à travers Standard Bank et ses filiales. Le système donne accès à l’ensemble des plateformes électroniques et mobiles compatibles avec ceux de la fintech chinoise.

Chamberline Moko