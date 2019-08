Côte d’Ivoire : Banque Atlantique octroie 447,5 millions FCFA à 30 nouvelles bénéficiaires du Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat féminin

(BANQUE ATLANTIQUE) - Dans le cadre du Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat féminin, doté d’une enveloppe de 5 milliards de FCFA, mis à la disposition de l’Etat de Côte d’Ivoire par le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), Banque Atlantique filiale de la BCP, a octroyé un financement d’un montant global de 447,5 millions de FCFA à trente (30) nouvelles bénéficiaires.

La cérémonie de remise de chèques, ce lundi 5 août, la cinquième du genre depuis le lancement du projet au mois d’août 2017, s’est faite en présence du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, chargé de la Promotion des PME, M. Félix Miézan ANOBLE et du Directeur Général de Banque Atlantique Côte d’Ivoire, M. Arsène COULIBALY.

Banque Atlantique réaffirme ainsi son engagement à poursuivre la promotion et l’accompagnement de l’entreprenariat de manière générale, mais plus singulièrement l’entreprenariat féminin, en tant que moteur de croissance économique.

« En accordant ces financements à des femmes entrepreneures, Banque Atlantique entend ainsi affirmer sa volonté de respecter les engagements pris devant les plus hautes autorités ivoiriennes, traduisant ainsi la dynamique des relations de partenariat public-privé », a déclaré M. Arsène COULIBALY. Il a aussi réaffirmé la volonté manifeste de Banque Atlantique de faire du financement des PME son cheval de bataille.

Depuis la mise en place du Fonds en août 2017, l’enveloppe de crédits accordés, par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME et Banque Atlantique, s’établit à 3,025 milliards FCFA, couvrant les besoins en financement de 210 entreprises dirigées par des femmes.

Pour rappel, les 4 premières initiatives consécutives au déploiement du projet, portent respectivement sur un montant de 254 millions FCFA accordés à 10 femmes, de 354 millions FCFA distribués à 25 femmes, de 703 millions FCFA alloués à 45 femmes, et de 1,267 milliards de FCFA au profit de 100 entrepreneures.

Lancé au mois d’août 2017, le Fonds pour la promotion des PME et de l’entrepreneuriat féminin a pour objectif de promouvoir l’entreprenariat féminin en facilitant aux femmes entrepreneures l’accès aux financements.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Il est présent dans les huit pays de l’espace UEMOA et s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantic Asset Management

Assurances : Atlantique Assurance Vie et Atlantique Assurances IARD en Côte d’Ivoire, GTAC2A-Vie et GTA-C2A IARDT au Togo

A propos du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l'inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d'origine. Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.