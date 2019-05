Le Libanais Bank Audi rachète la filiale égyptienne de National Bank of Greece

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire libanais Bank Audi a annoncé dans un communiqué publié le 5 mai, le succès des négociations relatives à l’acquisition de la filiale égyptienne de National Bank of Greece.

«Nous avons conclu un accord qui permettra à notre filiale à 100%, Bank Audi Egypt, d’acquérir le total des actifs de National Bank of Greece Egypt, y compris les dépôts et le portefeuille de placements, en plus des 17 agences de la banque, qui emploient environ 250 personnes», a précisé Bank Audi, indiquant que la transaction est soumise à l’approbation de la Banque centrale égyptienne et de la Banque centrale du Liban.

«Nous sommes ravis de cette transaction qui s’inscrit dans le plan de croissance de Bank Audi Egypt visant à améliorer son positionnement sur le marché et à ouvrir de nouvelles branches», a déclaré le PDG par intérim de Bank Audi Egypt, Mohammad Bedier, cité dans le communiqué.

Bank of Greece a entamé ses opérations en Egypte en 1933 en rachetant Anatoly Bank.

Première banque libanaise avec des actifs de 46,4 milliards de dollars au 31 mars dernier, Bank Audi a fait son entrée sur le marché égyptien de la banque de détail avec le rachat, en 2006, de Cairo Far East Bank SAE.

Bank Audi Egypt dispose actuellement de 46 agences et 1 454 employés, selon des données figurant sur son site internet.

Lire aussi:

28/02/2019 - Le libanais Bank Audi étudie le rachat de la filiale égyptienne de National Bank of Greece

18/06/2015 - Le libanais Bank Audi veut doubler les bénéfices et les actifs de sa filiale égyptienne d'ici à 2017

14/01/2019 - Egypte: les banques vont prêter 2,79 milliards $ aux petites et moyennes entreprises en 2019

02/01/2019 - Egypte : le bénéfice cumulé des banques a atteint 2,71 milliards $ sur les neuf premiers mois de 2018