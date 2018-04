Bénin: 78 milliards FCfa de la Banque islamique de développement pour le corridor Cotonou-Niamey

(Agence Ecofin) - La Banque islamique de développement (BID) va accorder au Bénin un financement de 78 milliards FCfa (119,23 millions d’euros) destiné à financer les travaux de réhabilitation du corridor Cotonou- Niamey.

L’accord relatif à ce financement a été signé le 3 avril, en marge des Assemblées annuelles de l’institution à Tunis, par le ministre béninois du Plan, Abdoulaye Bio Tchané, et le président de la BID, Bandar Mohammed Hamzar Hajjar, «J'ai procédé, en compagnie de son excellence, Dr. Bandar Mohammed Hamza Hajjar à la signature de l'Accord de financement du projet de réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey pour la section de Béroubouay-Kandi-Malanville (169,4km).», a déclaré M. Bio Tchané.

Le ministre a également exprimé sa satisfaction de la bonne conduite du dossier relatif à financement. «La bonne conduite et la vitesse de l'instruction de ce dossier de financement qui ont conduit à la signature de cet Accord sont exemplaires et méritent d'être soulignées.», a-t-il affirmé.

La signature de cet Accord de financement marque un réchauffement des relations entre le Bénin et la BID, après le coup de froid consécutif à l’annulation en janvier dernier, par l’institution financière des accords de financement de deux projets (le Projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur et le Programme de microfinance aux plus pauvres initiés). La BID avait alors motivé l’annulation de ces deux accords de financement d’un montant global de 114,76 milliards de francs CFA par un «défaut de sérénité et de sincérité dans la gestion des programmes et projets élaborés et soumis à son intention».

