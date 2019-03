Salon Africain de la Garantie - 1ere edition : Cotounou a donné du rythme au financement des PME africaines

(247 COMMUNICATION) - Les 21 et 22 février derniers, s’est tenu à Cotonou au Bénin, le premier SALON AFRICAIN DE LA GARANTIE (SAGA) sous la Présidence du Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement du Bénin, Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE, accompagné du Ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion et de l’emploi, Monsieur Modeste KÉRÉKOU, autour du thème : La garantie dans l’écosystème du ­financement des PME : enjeux & perspectives.

Organisé par l’agence conseil 247communication et l’ensemble des membres de l’Association Professionnelle des Instituions de Garantie : APIGA (AFGC, ANPGF, AGF, FAGACE, FSA, FONAGA, SAHFI S.A., FGHM, CCGM), le SALON AFRICAIN DE LA GARANTIE dont le but ultime est de booster le financement des PME africaines, par la création d’une plateforme d’échanges regroupant les garants, les banques, les autorités de régulation et les PMI-PME, a vu la participation de plus de 400 professionnels africains.

Des thématiques telles que les fonds de garantie dans les politiques de financement des PME ; le financement des PME dans le contexte des nouvelles normes prudentielles des banques et les formes de garanties pour booster le financement des PME ont été abordées.

Aux dires des experts, plus de 70% de besoins en financement des PME ne sont point couverts. Pour y remédier, certaines institutions ont présenté leurs solutions. En effet, ce fut l’occasion de découvrir la stratégie FAGACE 2.0, d’apprécier le dispositif d’appui de la BCEAO aux banques pour le refinancement des PME, de s’informer davantage sur les possibilités offertes aux PME pour entrer en bourse, etc.

Ces deux jours de rencontres ont été meublés par une cérémonie officielle d’ouverture, des prestations artistiques, des panels et un grand débat, le tout entrecoupé de rencontres B to B, d'interventions de keynotes speakers professionnels (Minafou Fanta COULIBALY-KONE, DG FAGACE, M. Alain KOMACLO, Directeur national BCEAO Bénin, ZEZE Stanislas, PDG BLOOMFIELD INVESTMENT, David LEGRET, DG 247COMMUNICATION).

La première édition du SAGA a refermé ses portes avec la visite du site touristique de Ouidah.