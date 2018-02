Togo : bientôt la première conférence sur la technologie blockchain et les crypto-monnaies

(Agence Ecofin) - Du 27 au 28 février 2018, le Togo va abriter la première conférence sur la technologie blockchain et les crypto-monnaies. L’initiative émane de la structure Technologies Réseaux et Solutions (TRS) en partenariat avec Ghana Dot Com (GDC).

L’avènement de la blockchain et des crypto-monnaies a révolutionné les transactions commerciales mondiales. Au Togo en revanche, il y a une faible pénétration des crypto-monnaies.

Cette rencontre, de l’avis de ses organisateurs, offre l’occasion d’en savoir plus sur les transactions bitcoin, les crypto-monnaies et les solutions blockchain, etc.

L’objectif à terme, est de booster l’utilisation des monnaies électroniques et de permettre au plus grand nombre de tirer le maximum d’avantages de toute l’économie que génère cette révolution.

Selon les informations, la conférence cible les professionnels de la technologie dans le secteur des services financiers, les professionnels de la santé, les chargés des politiques en matière de technologie, les gestionnaires des registres publics et privés, les fournisseurs de solutions, les programmeurs et développeurs, entre autres.