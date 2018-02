Kenya : UBA veut récupérer plus de 2,6 millions $ auprès de l’entreprise indienne Jyoti Structures

(Agence Ecofin) - La filiale kenyane du groupe nigérian United Bank of Africa (UBA) a trainé en justice l’entreprise indienne Jyoti Structures, à laquelle elle avait prêté plus de 267 millions de shillings kényans (2,6 millions $), pour la construction de lignes électriques au profit de la Kenya Electricity Transmission Company (Ketraco), l’entreprise étatique chargée de concevoir, d’exploiter et d’entretenir des lignes de transport.

L’accord de prêt prévoyait que tous les paiements dues à la société indienne soient transférés sur un compte ouvert dans les livres de UBA Kenya. Mais les responsables de la banque ont découvert une violation de cette règle et que certains règlements passaient par une autre banque.

La banque a obtenu devant le juge des urgences que plus aucun paiement ne soit effectué à la société Jyoti Structures, si ce n’est par le compte UBA.

Les banques opérant au Kenya sont devenues très regardantes sur l’évolution des créances douteuses, dans un environnement économique qui se dégrade légèrement, et où des clients sous pression tardent parfois à rembourser leurs dettes.

UBA Kenya tient d’autant plus à cet argent que, pour la période s’achevant au troisième trimestre 2017, son bénéfice net a été plombé par une baisse de son produit net bancaire et une hausse de ses charges.

