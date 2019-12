(BANQUE ATLANTIQUE) - BIA NIGER, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), a organisé à Niamey le 29 octobre dernier la 4ème rencontre du cycle « Journée Trade », sous le thème « Sécuriser vos opérations de Commerce International », initiée pour les filiales sub-sahariennes du groupe au cours de laquelle l’offre « TRADE ADVANCE » a été présentée à la clientèle.

Animé par les équipes de BIA NIGER avec à leur tête Mme Nana Aissa ANGO, Directeur Général de BIA NIGER, avec l’appui de M. Anicet YEMAN, Responsable Trade d’Atlantic Business International, la holding subsaharienne du Groupe, l’évènement a rassemblé une trentaine du tops 50 des clients Corporate et Entreprises de la banque.

Le thème de cette rencontre a été présenté à travers 4 modules portant à la fois sur le dispositif opérationnel de l’activité « Trade Finance » et l’offre « TRADE ADVANCE » ainsi que les autres moyens de paiement à l’international et la règlementation relative aux transferts. Ces échanges permettent de renforcer la proximité avec la clientèle et confirme l’engagement de la banque à les soutenir

TRADE ADVANCE est une solution adaptée pour accompagner les opérateurs du commerce extérieur en leur fournissant de la liquidité en devises leur permettant d’honorer leurs engagements à temps vis-à-vis de leurs fournisseurs ou d’anticiper l’encaissement de leurs créances à l’exportation.

Forte de sa position prééminente sur les segments de clientèle Corporate et Institutions Internationales, BIA NIGER, entend jouer un rôle majeur dans l’accompagnement des entreprises confrontées à la problématique de la sécurisation des opérations de Commerce International. BIA NIGER s’appui dans ce cadre sur l’expertise et le réseau de correspondants de la maison mère, le groupe BCP qui est présent dans 28 pays.