La transformation numérique : quatre opportunités et trois menaces pour les institutions financières traditionnelles

(MICROSAVE) - En 2010, Equity Bank a fait appel à MicroSave pour l'aider dans sa démarche de transformation digitale. Aujourd'hui, plus de 97 % des transactions d'Equity Bank au Kenya sont effectuées en dehors de leur réseau d'agences, et plus de 70 % sont auto-initiées par leurs clients sur leur téléphone mobile.

Alors que les prestataires de services financiers acceptent de plus en plus cette transformation, nous sommes à un tournant décisif pour l'inclusion financière, voire sociale.

La révolution numérique est déjà en marche et nos décisions détermineront maintenant si nous créons une fracture numérique entre les plus riches et les pauvres - ou si nous créons des économies et des sociétés vraiment inclusives.La technologie offre au secteur des services financiers quatre énormes opportunités – mais aussi trois menaces importantes.