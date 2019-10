La compagnie danoise de crédit-bail African Lease and Trade s’installe au Togo

(Agence Ecofin) - African Lease and Trade, une compagnie de crédit-bail d’origine danoise a obtenu l’agrément pour exercer au Togo, en qualité d’établissement financier à caractère bancaire. Elle est autorisée à « faire des opérations de crédit-bail, d’affacturage et de services de paiement », a déclaré, Demba Tignokpa, la ministre de la Planification du développement et de la coopération, à l’occasion du 3e conseil national sur le crédit, au cours duquel le top management de la structure était invité à présenter les aspects majeurs de ses activités.

Basé à Lomé, à proximité du Grand marché, African Lease Togo, sa filiale, aura pour mission d’augmenter le portefeuille consacré aux opérations de crédit-bail et d’affacturage.

« Le crédit-bail, dont les effets d’entraînement reconnus sur les autres produits financiers tels que le capital-risque, l’affacturage et les crédits bancaires, constitue un instrument privilégié de financement pour les PME », avait soutenu l’autorité togolaise en juin dernier, lors de l’adoption par le Parlement de la loi sur le crédit-bail.

Au Togo, comme dans l’ensemble des pays de l’Uemoa, le portefeuille dédié au crédit-bail reste encore très faible par rapport aux crédits globaux mis en place pour l’économie. D’après les données de la BCEAO, il était quasiment nul en 2017. L’affacturage quant à lui, reste un mode de financement exotique, bien que des établissements financiers, notamment la Sogemef s’y soient lancés cette année.

African Lease and Trade est également établie en Ouganda.