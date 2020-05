EBI SA Groupe Ecobank rejoint la plateforme d’Open Banking de Deposit Solutions pour élargir ses sources de financement

(ECOBANK) - Deposit Solutions, première plateforme internationale d’Open Banking pour les dépôts bancaires, et EBI SA, filiale internationale du groupe bancaire panafricain Ecobank Transnational Incorporated (ETI), annoncent la signature d’un partenariat dans le domaine des dépôts bancaires.

Deposit Solutions vient en effet d’accueillir la banque française EBI SA sur sa plateforme d’Open Banking pour lui permettre de proposer aux épargnants allemands, via la plateforme ZINSPILOT, des offres de dépôt à terme. L’intégration d’EBI sur la plateforme a pu se faire grâce à la mobilisation des équipes de la banque et de Deposit Solutions en pleine période de crise sanitaire liée à l’épidémie COVID-19. EBI SA peut désormais accéder à un nouveau canal de financement, lui offrant des ressources stables avec des maturités flexibles et une diversification géographique de son financement en Allemagne.

« Ce partenariat avec Deposit Solution permet à EBI et au groupe Ecobank de renforcer leur ancrage européen en développant un nouveau partenariat avec une entreprise de la Fintech, déclare Ibrahima Diouf, Administrateur Directeur General de Ecobank International. Avec la plateforme d’Open Banking, nous renforçons notre réseau bancaire en Europe mais également nos capacités de financement ».

Pour Fabien Cazes, Directeur France de Deposit Solutions, « Nous sommes ravis d’accueillir EBI SA et de développer avec eux un partenariat de long terme pour les aider dans leurs financements. Ce nouveau partenariat vient renforcer l’offre des banques françaises sur notre plateforme. Grâce à l’engagement des équipes de Deposit Solutions et à notre plateforme digitale, nous avons réussi à connecter à distance plusieurs banques depuis le début de la crise et maintenir un fort niveau d’activité. Nous pouvons ainsi aider à notre manière les banques pour leur liquidité pendant cette période de forte volatilité sur les marchés financiers. »

A ce jour, Deposit Solutions a intermédié plus de 25 milliards d’euros de dépôts bancaires à travers sa plateforme qui relie les épargnants à plus de 150 banques de 20 pays différents, dont la France.

A propos d’EBI SA Groupe Ecobank

Créée en 2008 à Paris, EBI SA porte le développement du Groupe bancaire panafricain Ecobank à l’international. Également implantée à Dubaï, Londres et Pékin via des bureaux de représentation du groupe Ecobank, EBI SA est une référence dans le financement du commerce international et la gestion des flux financiers entre l’Afrique et le reste du monde. Elle se positionne également en intermédiaire de référence dans les opérations de change sur les principales devises africaines. EBI SA est le partenaire de premier choix pour toutes les filiales du Groupe Ecobank et autres banques africaines pour toutes leurs activités Trade, Cash et Trésorerie à l’international. À fin 2019, EBI SA affichait un Total bilan de 695,9 millions d’euros, un Produit net bancaire de 36,7 millions d’euros et un Résultat net de 7,5 millions d’euros. Les activités de EBI SA se déclinent autour de trois métiers stratégiques : Corporate Banking ; Trade Finance & Cash Management ; Trésorerie & Asset & Liability Management. Pour de plus amples informations, prière de visiter www.ecobank.com

A propos de Deposit Solutions

Fintech reconnue mondialement, Deposit Solutions est la plateforme d’Open Banking pour les dépôts bancaires. Sa technologie propriétaire d’Open Banking apporte une infrastructure mondiale au marché des dépôts qui représente 50 000 milliards de dollars, pour le bénéfice aussi bien des banques que des épargnants. Deposit Solutions réunit déjà plus de 150 banques de 20 pays différents et opère ses propres points de vente B2C (ZINSPILOT et Savedo) qui distribuent directement aux épargnants les propositions de dépôts de ses partenaires. Créée en 2011 par Dr. Tim Sievers, la société est basée à Hambourg avec des filiales à Berlin, Londres, Zurich et New York et regroupe 300 collaborateurs. Deposit Solutions est soutenue par des investisseurs qui font référence dans l’univers Tech, comme e.ventures, Vitruvian Partners, Greycroft, FinLab, Kinnevik, Peter Thiel, Top Tier Capital Partners, le business angel Stefan Wiskemann, ainsi que la Deutsche Bank. Pour plus d’informations rendez-vous sur http://www.deposit-solutions.com/