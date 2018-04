Citigroup redéploye en Ouganda son programme visant à accompagner la transformation structurelle des PME

(Agence Ecofin) - Citigroup, l'un des leaders du secteur bancaire international, est revenu cette année 2018 en Ouganda, dans le cadre de son activité dénommée "Volunteer Africa". Le programme consistera cette année, pour 27 de ses analystes seniors, à travailler durant 4 semaines, avec 18 PME qui ont été choisies. Il sera procuré à ces entreprises, des moyens nécessaires pour une transformation structurelle, une meilleure rentabilité et le dopage leur capacité à créer plus d'emplois.

« En fin de compte, ce programme vise à obtenir un impact positif. Premièrement, aider les entrepreneurs à développer leurs entreprises, à employer d'autres personnes et à bâtir des économies locales. Permettre également aux Junior Bankers de Citi de développer leurs compétences, de développer leurs connaissances des économies en développement et d'établir des réseaux solides », a fait savoir Phil Drury, le responsable des services Capital Market Origination chez Citi, pour l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient (EMEA).

Le bénéfice pour les PME ougandaises participantes au programme est intéressant, car des experts du groupe américain, venus de plusieurs de ses filiales dans le monde, vont leur offrir gratuitement des services de conseils en structuration entrepreneuriale et financière. « Nous sommes extrêmement ethousiasmés par ce qui sera réalisé et l'impact à long terme pour les bénévoles et les entrepreneurs », a commenté pour sa part Manolo Falcó, le responsable Afrique Europe et Moyen-Orient des services banque d'investissement et d'entreprise chez Citi, et surtout l'un des défenseurs de ce programme.

« Volunteer Africa » a connu sa première édition en 2016 au Kenya, avec la présence de 12 experts. La deuxième année, 24 experts, se sont rendus disponibles pour la première opération en Ouganda. Les responsables de Citi n'excluent pas de voir ce projet arriver en Afrique francophone. Un des experts de cette activité en Ouganda est un Camerounais travaillant dans la filiale du groupe Citi au Cameroun



Idriss Linge