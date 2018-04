Banque Atlantique présente ARY le 1er Chatbot bancaire du marché de l’UEMOA

(BANQUE ATLANTIQUE) - Toujours précurseur en innovation digitale, Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc entre dans l’ère du conversationnel et de l’assistance virtuelle avec le lancement de « ARY », le 1er Chatbot bancaire de l’espace UEMOA.

« ARY » est un robot utilisant l’intelligence artificielle pour permettre aux clients, d’interagir avec la marque via Messenger sur la page Facebook de Banque Atlantique et le site web institutionnel « www.banqueatlantique.net ». En mimant le langage humain, le bot facilite la recherche d’information et assure l’instantanéité des réponses aux requêtes des clients 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

La mission du chatbot « ARY » consiste donc à assister les clients. Il peut les aider à trouver une agence ou un guichet automatique par géolocalisation, indiquer les horaires d’ouvertures et les services disponibles, fournir des informations sur l’ensemble des offres de la banque. Les clients ont également la possibilité d’effectuer des simulations pour une demande de crédit, réaliser une conversion de devises etc.

Au-delà du caractère innovant du Chatbot, cet outil constitue pour Banque Atlantique, un puissant levier de fidélisation et de développement de ses communautés sur les médias sociaux à travers une nouvelle relation digitale personnalisée et instantanée.

Habib Koné, Directeur Général de la holding du Groupe BCP, Atlantic Business International a déclaré : « L’exploitation de l’intelligence artificielle fait partie de la stratégie d’innovation du Groupe BCP, qui garantit et recherche en permanence de nouvelles manières d’améliorer la qualité du service ».

La cérémonie de lancement a permis de fédérer un large écosystème composé de blogueurs influenceurs, médias digitaux et passionnés du digital confirmant encore une fois la capacité d’innovation du Groupe.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Banque Atlantique est présente dans les huit pays de l’espace UEMOA :

Bénin

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Guinée-Bissau

Mali

Niger

Sénégal

Togo

Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantique Asset Management

Assurances : Atlantique Vie et Atlantique Assurance IARD en Côte d’Ivoire, GTA Vie et GTA IARDT au Togo

A propos de la maison mère : le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP)

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l'inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d'origine. Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.