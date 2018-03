L'émirati MashreqBank sollicité de nouveau, pour coordonner l'emprunt international d'une deuxième banque africaine

(Agence Ecofin) - Stanbic Bank Kenya souhaite mobiliser 100 millions $ sur le marché international des capitaux afin d'honorer le remboursement d'un de ses précédents emprunts, qui arrive à maturité au mois d'octobre 2018. La filiale au Kenya du groupe Standard Bank a mandaté MashreqBank pour coordonner cette opération.

C'est la deuxième fois que l'institution financière basée dans l'émirat d'Abu Dhabi aux Emirats Arabe Unis, est sollicitée par une banque africaine depuis le début de cette année, pour l'aider à mobiliser de l'argent sur le marché international des capitaux. Il y a quelques semaines, une opération analogue était annoncée avec le groupe nigéria Access Bank.

Rappelons que fin décembre 2017, MashreqBank a bouclé un prêt syndiqué de 160 millions $, avec une maturité d’un an, au profit du groupe United Bank for Africa (UBA). Avant cela, le groupe bancaire emirati avait aussi arrangé un prêt de 365 millions $ pour la banque de financement du commerce d'Afrique de l'est (Trade Development Bank), qui est basée au Burundi.

L'année 2017 a été mitigée pour Stanbic Kenya selon la synthèse de ses performances annuelles publiée sur son site internet. Elle a été marquée par une hausse des crédits à l'économie et une amélioration de 800 millions de shillings kényans (8 millions $) du revenu tiré des activités autre que les prêts. Mais la marge brute d'exploitation bancaire a été plombée par une hausse des créances douteuses et un contexte socio-politique peu favorable. Dans ce contexte, le bénéfice après impôts est ressorti en baisse de 2% au 31 decembre 2017, à seulement 4,3 milliards de shillings kenyans.

Idriss Linge