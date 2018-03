Au Sénégal, le taux moyen des crédits bancaires accordés pour l'habitation est devenu le plus élevé de l’UEMOA

(Agence Ecofin) - Le taux débiteur moyen des crédits accordés par les banques opérant au Sénégal pour des dépenses liées à l'habitation a atteint 8,69% au terme du mois de janvier 2018. C'est une hausse de 2,21 points de pourcentage sur celui de décembre 2017 qui était de seulement 6,4%.

Cette hausse est étonnante. En décembre 2017, le pays était celui où le taux sur les crédits pour l'habitait était le plus faible. Avec le niveau actuel, il est devenu, en un mois, celui où ce taux est le plus élevé, devant le Togo (8,5%) et la Côte d'Ivoire (7,96%).

Le taux d’intérêt moyen sur le crédit à l'habitation au Sénégal, est aussi plus élevé que la moyenne annuelle des taux servis au secteur, au sein de UMOA depuis 2015. De plus la hausse en janvier de ces taux, contraste avec la baisse début janvier de la moyenne pour cette sous-région.

Idriss Linge