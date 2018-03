le-ghana-devient-actionnaire-de-l-africa-finance-corporation

(Agence Ecofin) - Africa Finance Corporation (AFC), une institution financière multilatérale spécialisée dans le financement des projets d'infrastructures en Afrique, a annoncé dans un communiqué publié le 1er mars, l’arrivée du Ghana dans son tour de table.

«La République du Ghana a marqué son 7e anniversaire en tant qu’Etat membre de l’AFC, en devenant actionnaire souverain du groupe après avoir injecté un capital initial de 10 millions de dollars.», a précisé l’institution, indiquant que le gouvernement ghanéen s’est aussi engagé à investir 40 millions de dollars supplémentaires dans le groupe.

Les Etats membres de l’AFC peuvent y injecter des fonds, tout comme les institutions financières internationales et les entreprises privées.

«Cet investissement renforce le partenariat existant entre l’AFC et le Ghana et représente une reconnaissance des efforts consentis jusqu’ici par notre institution dans le domaine du développement et du financement des infrastructures en Afrique.», s’est félicité le président et directeur général de l’AFC, Andrew Alli (photo).

«L’AFC reste un partenaire de choix en ce qui concerne le développement des infrastructures au Ghana. Nous encourageons fortement les autres pays africains à investir dans cette institution pour améliorer l'accomplissement de son mandat.», a commenté de son côté, le vice-ministre ghanéen des Finances, Charles Adu Boahen.

Au cours des 10 dernières années, l'AFC a investi plus de 1,2 milliard de dollars au Ghana dans des projets d’infrastructures, dont la construction de la centrale électrique de Cenpower Kpone et l’agrandissement de l’aéroport international de Kotoka.

Créée en 2007 avec un capital initial de 1,1 milliard de dollars, l’AFC a pour principale mission de catalyser les investissements dans le domaine des infrastructures en Afrique. Ses principaux actionnaires sont la Banque centrale du Nigeria et les groupes bancaires panafricains Ecobank et United Bank for Africa.

