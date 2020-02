Niger : BIA Niger finance la construction d’un édifice au sein de la la Maternité Poudrière II du Centre Hospitalier Régional de Niamey

(BANQUE ATLANTIQUE) - BIA NIGER, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), soutient le projet de construction d’un édifice composé d’un espace d’accueil et de commodités de base au sein de la Maternité Poudrière II du Centre Hospitalier Régional de Niamey.

Le programme vise l’amélioration du cadre de vie des familles de patients. Il est le fruit d’un partenariat entre le Centre Hospitalier Régional et BIA NIGER, marqué par une cérémonie de signature qui a eu lieu le 31 décembre 2019, en présence de plusieurs invités de marque, officiels et professionnels du monde de la santé.

Les deux institutions étaient représentées par Madame Nana Aissa ANGO, Directeur Général de BIA NIGER et Madame Fatoumata TARI BAKO, Directeur Général du Centre Hospitalier Régional (CHR).

Par cette convention, BIA NIGER s’engage à construire un édifice d’accueil et un bloc de quatre compartiments de toilettes couverts et quatre lavoirs au sein de la Maternité Poudrière II. A travers cette action, BIA NIGER poursuit son engagement essentiellement porté par la solidarité. Ainsi, la banque affiche sa volonté d’impacter positivement les conditions de vie d’une frange de la population particulièrement vulnérable, en optimisant le dispositif d’accueil des accompagnatrices de femmes enceintes au niveau du CHR.

BIA NIGER compte parmi les acteurs bancaires majeurs du Niger. Son engagement citoyen s’articule autour de 4 axes d'intervention (social ; entreprenariat ; environnement ; culture) qu’elle investit pour innover dans son modèle, faisant émerger les bases d'une économie responsable.

A propos de BIA NIGER

Créée en 1944, BIA NIGER est la plus ancienne institution bancaire du Niger. Aujourd’hui, BIA NIGER se place au 3ème rang des institutions bancaires du Pays en terme de parts de marchés sur les dépôts, et compte un réseau de 17 agences en développement, réparties sur l’ensemble du territoire nigérien. BIA NIGER occupe une position prééminente sur les segments de clientèle Corporate (mines, pétrole, uranium…), Institutions Internationales et Particuliers Premium. BIA NIGER bénéficie de l’expertise, de l’appui et de la solidité du groupe Banque Centrale Populaire pour accélérer sa transformation et proposer les services les mieux adaptés à l’ensemble de sa clientèle. Engagée à accompagner les pouvoirs publics dans leurs ambitions de développement, la banque participe au financement de plusieurs projets structurants au niveau national, notamment la réalisation de grandes infrastructures. Depuis 2017, BIA NIGER est filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc.

A propos du Groupe BCP

Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le GBCP est présent dans 28 pays dans le monde et possède le premier réseau bancaire du pays. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (27% de PdM) et leader du financement de l’économie (25% de PdM). En Afrique, il est le sixième groupe bancaire par la taille de ses fonds propres.

A propos du Centre Hospitalier Regional (CHR) Poudriere II de Niamey

Le Centre Hospitalier Régional (CHR) Poudrière est un établissement public à caractère administratif, ayant pour principales missions :