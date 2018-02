China Construction Bank reçoit une amende de 6 millions $ en Afrique du sud pour le non-respect des règles sur les transactions de change

(Agence Ecofin) - La banque centrale d’Afrique du Sud a infligé une sanction financière de 75 millions de rands (6 millions $) à la succursale à Johannesburg de la China Construction Bank (CCB) pour non-respect de la législation en matière de renseignements financiers.

Il est reproché à la banque chinoise, sa faiblesse de la mise en œuvre des mesures de contrôle financier. La South African Reserve Bank indique dans son communiqué, que CCB a été dans l’« incapacité de formuler et de mettre en œuvre des processus et des méthodes de travail adéquates pour détecter et signaler des activités terroristes et connexes ».

Cette sanction est toutefois assortie d’une petite réserve. Le paiement de 20 millions de rands sur l’amende due est suspendu pour une période de trois ans de probation, durant lesquelles, CCB devra se montrer irréprochable. Dans un contexte marqué par la faiblesse des réserves extérieures, la banque centrale sud-africaine tout comme celle des autres pays ou régions d’Afrique, est assez regardante sur les transactions de change.

Chamberline Moko