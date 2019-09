Banque Atlantique annonce la généralisation d’Atlantique Mobile dans la zone UEMOA

(BANQUE ATLANTIQUE) - Dans le cadre de son plan de transformation digitale, la Banque Centrale Populaire (BCP) poursuit le déploiement en Afrique subsaharienne à travers son réseau des « Banque Atlantique », d’Atlantique Mobile, une application dotée de plusieurs innovations majeures. Déjà opérationnelle en Côte d’Ivoire, Atlantique Mobile est désormais disponible dans tout l’espace UEMOA Francophone : Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Accessible à tous sur Google Play Store pour les dispositifs Android ainsi que sur Apple App Store pour iOS, Atlantique Mobile est une application entièrement personnalisable qui allie ergonomie et agilité pour offrir une expérience client optimale. Elle permet à ses usagers, au-delà des services classiques de consultation et de transaction, de piloter leurs cartes ainsi que leurs comptes bancaires en toute sécurité.

Parmi les nombreuses fonctionnalités innovantes que propose cette application figurent l’authentification biométrique, la reconnaissance faciale, la modification du plafond de la carte, l’activation et la désactivation de celle-ci, le service de transfert d’argent sans carte bancaire « Mobile to GAB » vers n’importe quel bénéficiaire ou encore le service de transfert « Cash-Out » opérationnel sur l’ensemble des GAB du réseau Banque Atlantique couvrant les 8 pays de la zone UEMOA.

« Avec ‘Atlantique Mobile’, Banque Atlantique devient le premier groupe financier de l’espace UEMOA à proposer une application totalement gratuite, centrée sur l’utilisateur, intégrant des fonctionnalités inédites et exclusives allant de la reconnaissance faciale à la modification du plafond de la carte », expliquait M. Kamal MOKDAD, Directeur Général du groupe et de l’international au moment du lancement de cette application en côte d’Ivoire en janvier 2019.

Développée avec Payment Center for Africa (PCA), filiale Squad Factory du groupe BCP, cette nouvelle application vient ainsi compléter le dispositif transactionnel en place, afin d’offrir la meilleure expérience et garantir un haut niveau de service aux clients des filiales Banque Atlantique.

Plusieurs améliorations basées sur l’intelligence artificielle, construites grâce à la méthode « Design Thinking » viennent aussi enrichir les versions de l’appli Atlantique Mobile.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Il est présent dans les huit pays de l’espace UEMOA et s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantic Asset Management

Assurances : Atlantique Assurance Vie et Atlantique Assurances IARD en Côte d’Ivoire, GTA ASSURANCES-Vie et GTA-ASSURANCES IARDT au Togo

A propos de la maison mère : le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l'inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d'origine. Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.