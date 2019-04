(BGFIBank) - Suite à la publication d’un précédent communiqué lundi 1er avril, BGFIBank Gabon tient une nouvelle fois à rassurer sa clientèle, ainsi que l’opinion publique, de son respect scrupuleux des procédures comptables et des règles qui régissent la gestion des comptes de ses clients.

Attaché au respect du droit et de la procédure, BGFIBank Gabon réitère sa totale confiance en la Justice gabonaise. C’est en effet dans les prétoires et non dans les médias que doivent être vidés les contentieux.

Tenter de prendre à témoin l’opinion en multipliant les sorties médiatiques peut être assimilé à une forme de fébrilité. Or, serein quant à l’issue de la procédure judiciaire en cours, BGFIBank Gabon s’en remet, comme elle l’a toujours fait, à la décision de la Justice.

BGFIBank Gabon remercie son aimable clientèle pour sa fidélité et sa confiance et l’assure de ses efforts acharnés afin de leur proposer les meilleurs services.