Rawbank obtient un prêt de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique

(RAWBANK) - La première banque congolaise Rawbank annonce l’obtention d’un prêt de 15 millions de dollars auprès de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA). Consentie au titre du guichet secteur privé de la BADEA, la ligne de crédit est d’une maturité de sept années, dont deux de différé.

Ce prêt marque une première collaboration entre la BADEA et Rawbank, avec pour objectif de contribuer à soutenir le secteur privé en République démocratique du Congo.

Ce prêt va ainsi permettre de soutenir des projets dans des secteurs clés de l’économie congolaise et la création de milliers d’emplois, ainsi que l’accompagnement de centaines de créateurs de PME congolaises. Rawbank met en effet particulièrement l’accent sur le développement inclusif et le soutien aux forces vives que sont les entrepreneurs, les formant et les conseillant pour qu’ils structurent au mieux leur activité au bénéfice de la collectivité nationale.

Ce financement signe également la reconnaissance par la BADEA de la solidité financière de Rawbank, qui s’est vu attribuer par Moody’s la note B3, la plaçant au même niveau de sûreté que la dette souveraine de la République démocratique du Congo. Cette ligne de crédit de 15 millions de dollars permettra de ce fait à Rawbank d’améliorer sa liquidité à long terme, de diversifier sa base de financement, de renforcer son bilan et de soutenir la croissance de son portefeuille d’activités. Première banque commerciale du pays avec 25 % de parts de marché, plus de 400 000 clients et un total de bilan de 1,37 milliards de dollars en 2017, Rawbank a connu une croissance soutenue en 2018.

Outre l’appui au secteur privé, Rawbank est pleinement engagée dans l’appui à la diversification économique et dans le soutien à l’emploi et à la croissance en République démocratique du Congo. Ce prêt sera donc également affecté en priorité au financement des besoins en capitaux à moyen et long terme d’une quinzaine de projets dans les secteurs de l’industrie, des infrastructures, de la construction, de l’hôtellerie, de la distribution et du commerce.

Thierry Taeymans, le Directeur général de Rawbank, analyse ainsi le succès de cette première étape de la collaboration entre la BAD et Rawbank : « La ligne de crédit consentie par la BADEA fait suite à celle obtenue en décembre 2018 auprès de la Banque Africaine de Développement. Ces deux financements, qui représentent au total 30 millions de dollars, permettent à Rawbank de renforcer encore sa capacité à financer l’économie congolaise à tous les niveaux. Ils signent une nouvelle étape pour notre banque, qui coïncide avec une stabilisation de l’économie congolaise et de solides perspectives de croissance pour 2019. Les prêts de la BAD et de la BADEA ouvrent de nouveaux horizons à Rawbank, en renforçant ses moyens au service de sa clientèle. »

À propos de RAWBANK

Créée en 2002 par le groupe Rawji, présent en République Démocratique du Congo depuis le début du XXème siècle dans le commerce, la distribution et l’industrie, RAWBANK est la banque leader du pays en ayant été la première à dépasser un milliard de dollars en total de bilan en 2015. Forte de plus de 1 600 collaborateurs avec près de 100 points de vente et un bureau de representation à Bruxelles, plus de 400 000 clients et 25% de parts de marché, RAWBANK accompagne le développement de l’économie congolaise. Certifiée et primée, elle est considérée aujourd’hui comme un acteur financier incontournable en RDC, tant pour les particuliers, les PMI/PME que pour les grandes entreprises et institutions internationales. Rawbank est notée par Moody’s (B3), certifiée ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001, et a noué des partenariats de financement avec plusieurs bailleurs internationaux (Proparco, IFC, Shelter Africa...). Sûreté, rentabilité et pérennité sont les priorités opérationnelles de Rawbank pour consolider sa stratégie de croissance, notamment en direction des particuliers et du secteur privé. Pour en savoir plus : www.rawbank.cd