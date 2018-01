La Banque de Développement du Mali reçoit un appui de 10 milliards de FCFA de la BIDC

(Agence Ecofin) - La Banque de Développement du Mali (BDM-SA), dont le marocain BMCE Bank est actionnaire de référence avec 32,38% de participation, a reçu 10 milliards de Francs CFA (18,3 millions $) de la BIDC, la banque d’investissement et de développement de la CEDEAO.

Cette ligne de crédit est destinée au financement de Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI) du Mali. 69,5 % de cette ressource sera affecté aux entreprises du secteur de l’agro-industrie et 30,45 % de crédits seront alloués aux entreprises du secteur des transports, plus précisément aux camions citernes qui transportent du pétrole et de l’essence.

Aucune indication n’a été donnée sur le taux d’intérêt auxquels ces crédits seront accordés à leurs destinataires, ni les maturités qui iront avec. Mamadou Kondo, le directeur général adjoint de la BDM-SA, parlant de cette actualité a simplement précisé que les PME bénéficiaires pourront obtenir des financements de longue durée et plus stables.

