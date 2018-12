Togo : Banque Atlantique finance l’intervention chirurgicale d’enfants malades

(BANQUE ATLANTIQUE) - Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc annonce la signature d’une convention avec l’Association NOHA portant sur le financement de la prise en charge chirurgicale complète de soixante (60) enfants souffrant de malformations congénitales.

La cérémonie de signature s’est déroulée ce vendredi 30 novembre entre MM. Daniel ABDOU GALADIMA et Jean Pierre GNASSINGBE, respectivement Directeur Général Adjoint de Banque Atlantique et Président de l’association NOHA

A travers ce partenariat, Banque Atlantique apporte son soutien à un projet de soins d’enfants malades issus de familles défavorisées. Les 60 enfants concernés, atteint de pathologies graves et dont les familles manquent de moyens financiers, bénéficieront d’opérations coûteuses, impossibles à réaliser au Togo. Dans ce cadre, Banque Atlantique prend en charge la location d’un bloc opératoire entièrement équipé, sous le contrôle de médecins chirurgiens spécialisés et d’anesthésistes venus de France, ainsi que l’ensemble des médicaments post-opératoires.

L’accompagnement de Banque Atlantique permet d’une part d’amoindrir le lourd fardeau que représente cette charge financière, matérielle et psychologique pour les familles ayant des enfants handicapés et d’autre part le transfert de compétences aux équipes chirurgicales locales qui pourront à l’avenir réaliser ces interventions.

L'association NOHA a été créée en novembre 2016 pour faire bénéficier aux enfants dans le besoin, d'interventions chirurgicales pédiatriques lors de missions ponctuelles. Elle s’appuie sur la compétence de médecins Français et l’aide de donateurs tels que Banque Atlantique pour organiser la prise en charge d'interventions chirurgicales pédiatriques d’enfants vivant avec un handicap congénital sélectionnés par ses soins.

Banque Atlantique, acteur clé du marché financier au Togo, est fortement impliqué dans la transformation économique du pays. Son engagement citoyen s'articule autour de 4 axes d'intervention (social, entreprenariat, environnement et culture) qu’elle investit pour innover dans son modèle, faisant émerger les bases d'une économie responsable.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Banque Atlantique est présente dans les huit pays de l’espace UEMOA. Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantique Asset Management

Assurances : Atlantique Vie et Atlantique Assurance IARD en Côte d’Ivoire, GTA Vie et GTA IARDT au Togo

A propos de la maison mère : le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP)

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l'inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d'origine. Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.