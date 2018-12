La Fondation BGFIBank clôture la deuxième édition de son programme de formation dédié aux femmes entrepreneures

(BGFIBank) - C’est ce vendredi 30 novembre, quelques jours après la semaine mondiale de l’entrepreneuriat, que les 100 bénéficiaires gabonaises de la deuxième édition du programme "Women Entrepreneurs Business Education" de la Fondation BGFIBank ont reçu leurs certificats de participation, à l'Hôtel Radisson Blu, à Libreville.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Madame Rachelle EBANETH, Secrétaire générale auprès du Ministère des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, des directeurs généraux des filiales du Groupe BGFIBank présentes sur le territoire et plusieurs invités.

Au total, ce sont 100 femmes entrepreneures gabonaises qui ont été sélectionnées pour participer à la deuxième édition du programme "Women Entrepreneurs Business Education", du 17 septembre au 9 novembre 2018. Durant deux semaines, le programme WEBE a réuni des entrepreneures méritantes de Libreville, Franceville et Port-Gentil autour de modules théoriques et d’ateliers pratiques axés essentiellement sur la méthodologie "Lean Startup" et les techniques de gestion et de création d’entreprise. Quatre cohortes de 25 participantes ont ainsi pu suivre un curriculum de 20 cours pratiques sur les principes fondamentaux de la gestion d’entreprise, conçu par son partenaire technique la Fondation Entreprenarium. Les 100 porteuses de projets de cette deuxième édition ont été sélectionnées selon plusieurs critères parmi plus de 350 candidatures reçues.

Pour rappel, ce programme a été lancé en septembre 2017 et enregistre à ce jour 200 bénéficiaires du Gabon, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Il a été conçu pour soutenir des femmes entrepreneures, ou aspirantes entrepreneures, à réaliser leur plein potentiel.

Le Secrétaire exécutif de la Fondation BGFIBank, Madame Manying Garandeau a fortement recommandé aux bénéficiaires de mettre à profit les nouvelles techniques acquises au cours de ces cessions de formation. Elle a également, au nom du Président de la fondation, Monsieur Henri Claude OYIMA, exhorté ces femmes entrepreneures à aller de l'avant car elles disposent désormais des outils et ressources nécessaires pour réussir, avant de conclure son propos en félicitant les participantes : "Vous êtes aujourd'hui familières avec des notions qui vous ouvriront de nouvelles perspectives dans l'appréhension et la conduite quotidienne de vos projets. Nous comptons sur vous, pour que vos succès motivent d'autres femmes et renforcent ce type d'investissement".

Prenant la parole à son tour, le porte-parole des récipiendaires, Madame Pauline Mvele, a remercié sincèrement la Fondation BGFIBank qui a "fait le choix d'outiller la femme gabonaise entrepreneure pour la rendre plus efficace dans le fonctionnement de son entreprise", avant de conclure que les participantes repartaient comblées d'avoir acquis des éléments qui les aideront à développer leurs entreprises respectives.

L’invitée d’honneur, Madame Jessica MEDZA Allogo, ancienne ingénieure en pétrochimie reconvertie dans le monde des affaires et participante de la première édition, a partagé avec l’audience son expérience et ses défis d’entrepreneure. Elle a invité ses jeunes sœurs à se munir de beaucoup de patience et les a exhortées à considérer leurs échecs comme une étape constructive vers le succès.

A PROPOS DE LA FONDATION BGFIBank

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant

un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux.

A PROPOS DE ENTREPRENARIUM Foundation

ENTREPRENARIUM Foundation est une fondation panafricaine dédiée à la promotion de l’entrepreneuriat avec une présence à Libreville, Kigali, Abidjan et Dakar. La fondation a été créée en juillet 2014 et s'est engagée à apporter un soutien aux femmes et aux jeunes entrepreneurs sur le continent africain à travers des programmes concrets. Avec un centre de gestion partagé, des ateliers de formation et des services conseils, ENTREPRENARIUM Foundation offre une gamme complète de services sur mesure pour soutenir la création et le développement de PME viables et innovantes sur le continent. Depuis sa création, ENTREPRENARIUM a formé 2.029 entrepreneurs et aspirants entrepreneurs dont 780 femmes et a accompagné des organisations comme Shell, Total, Imbuto Foundation dans l’élaboration et le suivi-évaluation de leurs programmes dédiés à l’entrepreneuriat. La Fondation BGFIBank lui a confié l'exécution de son programme lié à l'entreprenariat.