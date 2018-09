Nigeria : la filiale du groupe Ecobank lance une plateforme pour faciliter l’accès aux services bancaires à des PMEs

(Agence Ecofin) - Ecobank Nigeria a récemment lancé sa plateforme Emerald Business Club destinée à faciliter l’accès à des services bancaires pour des petites et moyennes entreprises et des entreprises locales du pays. Patrick Akinwuntan (photo), nouveau directeur général de la filiale au Nigeria du groupe bancaire, a expliqué que cette plateforme allait permettre de soutenir ses clients qui exercent dans le sous-secteur des PME.

Outre des solutions bancaires, Emerald Business Club fournira aux PMEs des informations sur les opportunités commerciales en Afrique, l’accès à des marchés et à des crédits en partenariat avec la Banque de développement du Nigéria (DBN).

« Nous allons fournir aux PME des solutions qui les permettront de prendre soin de leurs entreprises de manière efficace et rentable. C’est pour cette raison que nous avons conçu une large gamme de produits spécialement adaptés aux besoins des entreprises locales et des PME. Nous avons également développé un certain nombre d’initiatives pour soutenir les activités commerciales et accorder des prêts à ces PME » a fait savoir Patrick Akinwuntan.

Chamberline Moko