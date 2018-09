Egypte : la Banque du Caire négocie un emprunt de 50 millions $ avec deux institutions internationales pour financer des PME

(Agence Ecofin) - La Banque du Caire veut mobiliser 50 millions $ auprès de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et du Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social.

Pour le moment, les négociations sont en cours. Tarek Fayed, directeur général de la Banque du Caire a indiqué que l’emprunt servira à financer les petites et moyennes entreprises (PME) locales.

A côté de cela, Banque du Caire, qui a été créée en 1952, envisagerait d’émettre au début de l’année 2019 une offre publique initiale en vue de son introduction sur la bourse égyptienne. La banque prévoit d’ouvrir son capital à des investisseurs à hauteur de 30 %.

Cette décision d’introduire la banque du Caire sur la Bourse entre dans le cadre d’un programme mis en place par le gouvernement égyptien et consistant à ouvrir le capital d’au moins 23 sociétés et entreprises publiques à des investisseurs locaux et étrangers.

Chamberline Moko