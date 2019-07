Niger : Banque Atlantique et MOOV lancent « FLOOZ WALLET BANE »

(BANQUE ATLANTIQUE) - Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire, et Atlantique Télécom à travers MOOV NIGER, respectivement représentés par MM. N’Gan COULIBALI, Directeur Général, et Abdellah El Aider, Directeur Général, ont procédé le Jeudi 27 Juin 2019, à la signature d’une convention portant sur le lancement d’un nouveau service dénommé « FLOOZ WALLET BANE ».

« FLOOZ WALLET BANE » est une solution de monnaie électronique émise par Banque Atlantique afin de permettre à tout client de la banque, abonné chez l’opérateur de téléphonie « Moov » et disposant d’un compte « Flooz », d’avoir accès à un ensemble de services :

- souscription à des services de paiements

- réalisation de transactions financières, notamment

transferts d’argent réciproquement du compte Flooz au compte Banque Atlantique



transfert local ou régional



consultation de transactions via son smartphone



règlement de facturiers d’eau et d’électricité et rechargement de compteur prépayé



rechargement de crédit de communication



achats marchands auprès de grandes enseignes de distribution agroalimentaire, carburant et bouquet satellite.

« Avec la révolution des FinTechs et des services digitaux induits, la mise à disposition de cette solution Bank to Wallet - Wallet to Bank favorisera l’accès des populations aux services financiers de base », a expliqué M N’Gan COULIBALI, Directeur Général de Banque Atlantique. Précisant que l’initiative vise à renforcer l’inclusion financière au Niger en phase avec la mission de Banque Atlantique et en adéquation avec la stratégie établie par l’Etat.

Le service « FLOOZ WALLET BANE » est disponible dans toutes les agences du réseau Banque Atlantique au Niger. Pour en bénéficier, le client devra solliciter Banque Atlantique afin de relier son compte bancaire à son compte FLOOZ.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Banque Atlantique est présente dans les huit pays de l’espace UEMOA. Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantique Asset Management

Assurances : Atlantique Vie et Atlantique Assurance IARD en Côte d’Ivoire, GTA Vie et GTA IARDT au Togo

A propos de la maison mère : le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP)

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l'inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d'origine.

Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.