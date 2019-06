Afrique du sud: Standard Bank contraint de publier sa politique de prêts sur des projets en rapport à l'exploitation du charbon

(Agence Ecofin) - Les actionnaires du groupe bancaire sud-africain Standard Bank ont majoritairement adopté une résolution qui impose que soit rendue publique, la politique de prêts aux entités qui exploitent le charbon ou l'utilisent dans des centrales de production d'énergie électrique.

55% des actionnaires présents ont voté pour cette résolution qui a été introduite par Theo Botha, un Sud-africain activiste pour une finance plus soucieuse de développement durable. Parmi les actionnaires qui se sont montrés favorables, on retrouve de gros noms de l'investissement en Afrique du Sud, que sont Mergence Investment Managers, Old Mutual, ou encore Aeon Investment Management

C’est une grande première dans le secteur bancaire sud-africain, mais cela reste une modeste victoire. La résolution cible de Monsieur Botha était celle qui proposait la publication à l’endroit des investisseurs, d’un rapport sur le niveau d'exposition des activités de la banque aux risques climatiques. Celle-là n’a obtenu que 38% de voix favorables.

Depuis l'Accord signé à Paris (France) en 2015, les grands acteurs de l'économie mondiale sont contraints de contribuer de manière significative et visible au ralentissement du réchauffement climatique. Le groupe bancaire sud-africain le reconnait, mais pense que cela n'est pas encore une question urgente.

Idriss Linge

