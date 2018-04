BBS, l’Ecole Supérieure de la Banque met sur le marché de l’emploi 170 jeunes cadres

(BGFIBank) - C’est en présence du Président Directeur Général du Groupe BGFIBank que la cérémonie de remise de diplômes des promotions 2016 & 2017 de BBS, l’école supérieure de la banque, s’est déroulée le vendredi 30 mars 2018 à la salle des fêtes de l’Hôtel Le Nomad de Libreville.

Près de deux cent (200) étudiants issus des filières banque, assurances, comptabilité contrôle-audit, systèmes d’information, gestion d’entreprise et ITB ont ainsi reçu leurs parchemins.

Ces diplômes viennent ainsi boucler 3 à 5 années de formations au sein de BBS, l’une des plus prestigieuses écoles de Banque de la zone CEMAC.

«BBS partage l’ADN du Groupe BGFBank, fait de travail, d’intégrité, de transparence, de persévérance et de solidarité. Avec BBS, le Groupe BGFIBank a œuvré à construire un outil voué au développement de la connaissance dans les domaines, qui régissent notre activité : c’est en cela que BBS a pris la dénomination d’Ecole Supérieure de la Banque.

De plus, soucieux de porter nos formations au plus haut niveau d’excellence continentale, BBS a suivi avec succès le parcours d’accréditation du CAMES (Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur). Tous ces éléments confèrent à BBS le statut d’Ecole Supérieure de référence en matière de formation bancaire sur le continent»a expliqué M. Henri Claude Oyima à l’assistance composée en majorité des parents d’élèves venus célébrer la réussite de leurs progénitures.

La cérémonie a également servi de cadre à la remise officielle, par la Fondation BGFIBank, partenaire de BBS, de vingt (20) bourses d’étude aux étudiants sélectionnés en fonction de leur situation sociale et de la qualité de leur travail.