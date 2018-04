Atlantic Business International et l’Institut Français de Gestion signent une convention pour le financement des cycles de formation Executive

(BANQUE ATLANTIQUE) - Atlantic Business International (ABI), holding du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), et l’Institut Français de Gestion Executive Education (IFG) ont conclu, le 28 mars 2018, un accord de partenariat portant sur une offre de financement des cycles de formation Executive, proposés aux cadres et cadres dirigeants d’entreprise.

La signature de cette convention a été effectuée par M. Ahmed Benlafkih, Directeur général adjoint en charge du retail à Atlantic Business International, et Mme Sylvie Faucheux, Directrice générale de l’Institut Français de Gestion Executive Education.

La convention vise à faciliter l’accès aux programmes de formation continue de l’IFG à travers une offre de crédit dont les conditions et modalités intègrent des montants et durées adaptés au coût de la formation et aux besoins spécifiques des cibles privilégiées essentiellement constituées de cadres de sociétés des pays de présence d’ABI.

A travers cet accord, Atlantic Business International met à la disposition des apprenants via son réseau Banques Atlantique présent dans les 8 pays de l’espace UEMOA, une solution de financement aux fins de favoriser l’accès aux programmes de formation Executive, proposés par l’IFG. Dans ce cadre, le prêt consenti au taux de 7% HT, pourra couvrir jusqu’à 80% du coût de la formation et s’étaler sur une durée allant jusqu’à 5 ans, assorti d’un différé de remboursement qui n’interviendra que 3 mois après la fin de la formation.

Ces modalités garantissent aux bénéficiaires une aisance pendant la phase de remboursement tout en leur permettant de consolider leurs acquis professionnels et de renforcer leurs perspectives de carrière.

Ce partenariat conforte des choix stratégiques, se traduisant par le renforcement du leadership régional du Groupe à travers un positionnement de banque universelle à l’échelle du continent. Il appuie l’engagement du Groupe d’œuvrer à l’inclusion financière et à l’accélération du développement économique et social de ses pays d’implantation notamment à travers un réseau de proximité, une offre adaptée aux besoins des différentes cibles et une qualité de service aux meilleurs standards.

A propos de Atlantic Business International

Atlantic Business International (ABI) est une holding financière, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc. Groupe financier présent dans les 8 pays de l’espace Uemoa et en Guinée, ABI occupe une position clé dans la région à travers ses banques commerciales (Banque Atlantique, BIA-Niger et la BPMG), ses compagnies d’Assurances (Atlantique Assurances Vie et IARD en Côte d’Ivoire, GTA C2A Vie et IARD au Togo) et ses métiers spécialisés (Atlantique Finance et Atlantic Asset Management). Atlantic Business International est le 3e groupe de l’UEMOA en termes de part de marché.

Le réseau Banque Atlantique

Banque Atlantique est présente dans les huit pays de l’espace UEMOA :

• Bénin

• Burkina Faso

• Côte d’Ivoire

• Guinée-Bissau

• Mali

• Niger

• Sénégal

• Togo

A propos de la maison mère : le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP)

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l'inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d'origine.

Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.

A propos Institut Français de Gestion (IFG)

L’Institut Français de Gestion a été fondé en 1956, à l’initiative des partenaires sociaux et avec le concours des pouvoirs publics. L’objectif était de développer les compétences en management des cadres français. Aujourd’hui, IFG Executive Education fait partie depuis 2016 d’INSEEC U, le premier groupe d’enseignement supérieur français, qui regroupe plus de 25 000 étudiants sur 4 campus en France et 5 à l’international.