BGFIBank Gabon : la carte Visa Prépayée revient plus optimisée

(BGFIBank) - Offre phare de sa gamme de produits digitales, la carte Visa prépayée de BGFIBank Gabon est remise sur le marché. Après la suspension de cette carte bancaire en février 2017, BGFIBank Gabon s’est attelée à optimiser ce produit dans le but d’améliorer et d’intégrer les nouvelles fonctionnalités qui apportent plus de simplicité, de sécurité et de garantie à une clientèle devenue de plus en plus exigeant.

La carte Visa prépayée de BGFIBank Gabon est développée en étroite collaboration avec Visa, le géant mondial des moyens de paiement électronique. « Nous avons posé les bases des transactions mobiles sécurisées avec le développement de lacarte Visa prépayée que notre filiale BGFIBank Gabon commercialise à nouveau. Nous comptons près de 50 mille clients porteurs de cette carte. Ils peuvent dès aujourd’hui profiter de leur carte à travers le monde l’esprit tranquille. Notre objectif est d’offrir une expérience d’utilisation sure et transparente » confie Henri Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.

Avec la carte VISA prépayée BGFIBank les clients bénéficient d’avantages exclusifs. Grâce à l’application mobile banking de BGFIBank dénommé « BGFIMobile » les clients ont la possibilité en toute tranquillité et sécurité de recharger leur carte non liée à leur compte bancaire.

La carte Visa Prépayée de BGFIBank offre en outre un florilège de possibilités :

- Retrait d’espèces dans les GAB des banques affiliées à Visa International

- Paiement sur les TPE affiliés au réseau Visa International

- Paiement en ligne

- Chargement par versement d’espèces aux caisses de BGFIBank Gabon

- Déchargement aux caisses de BGFIBank Gabon

- Consultation du solde/édition de mini-relevés sur les GAB du réseau BGFIBank Gabon

Les cartes VISA prépayée sont disponibles dans le réseau d’agences bancaires et Points Cash de BGFIBank Gabon.

A propos du Groupe BGFIBank

BGFIBank est un groupe financier international multi-métiers qui compte plus de 2.000 collaborateurs présents dans 11 pays. Il accompagne au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal. Les équipes du Groupe BGFIBank dispensent chaque jour à sa clientèle des conseils et des services haut de gamme et adaptés à leurs besoins autour des quatre métiers principaux :

- la banque commerciale

- la banque d’investissement

- les services financiers spécialisés

- l’assurance.