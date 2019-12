Oragroup remporte le prix « The Banker Awards - Bank of the Year 2019 » au Burkina Faso, en Guinée Bissau, au Sénégal et au Togo

(ORAGROUP) - Le groupe bancaire panafricain Oragroup a remporté le prix « The Banker Awards – Bank of the Year 2019 » pour ses opérations au Burkina Faso, en Guinée Bissau, au Sénégal et au Togo. Décerné par le média international de référence The Banker (Groupe Financial Times) lors de la cérémonie officielle qui s’est tenue le 28 novembre 2019 à Londres, cette prestigieuse distinction récompense l’excellence financière et managériale du groupe ainsi que sa trajectoire de croissance accélérée.

Avec plus de 500 000 clients, 152 agences et 1 857 collaborateurs, Oragroup, qui a été sélectionné parmi plus de 1 000 établissements, a affiché en 2018 des performances en forte progression avec un total de bilan à 2 171 milliards de francs CFA (3,7 milliards de dollars), soit une progression de 21% par rapport à l’année précédente. Les dépôts de la clientèle de l’ensemble du réseau Orabank se sont élevés à 1 462 milliards de francs CFA et les opérations de crédits à 1 255 milliards de francs CFA, soit une hausse respective de 24% et 16%. Au total, le Groupe a affiché un produit net bancaire de 126,77 milliards de francs CFA (221 millions de dollars, + 17%) et un résultat net consolidé en forte hausse de 36% à 29,77 milliards de francs CFA (51,9 millions de dollars).

2018 a également été marquée par le succès de l’offre publique de vente d’Oragroup à hauteur de 20% de son capital, soit une levée de fonds de 56,92 milliards de francs CFA, qui a conduit à l’introduction du titre à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) en avril 2019, la plus importante opération depuis la création de la BRVM en 1998.

« C’est un immense honneur de recevoir cette récompense. Nos performances et nos progressions en parts de marchés s’appuient sur une stratégie de développement articulée autour de la transformation digitale du groupe, le déploiement de la marque Orabank, la consolidation de nos activités et l’optimisation de notre réseau pour dégager de la performance au service de notre clientèle et créer de la valeur pour nos actionnaires », explique Ferdinand Ngon Kemoum, Directeur général d’Oragroup.

«L’ambition d’Orabank Togo est de soutenir le développement de l’économie et des populations togolaises par le financement d’infrastructures fortifiant l’intégration économique et la compétitivité du pays, la démocratisation de l’accès à l’investissement et à la consommation et des services bancaires accessibles grâce au digital. La salle des marchés à Lomé et le déploiement de la solution KEAZ au Togo sont l’illustration de cette dynamique. Le mérite revient avant tout à nos collaborateurs de terrain qui mettent en œuvre la vision définie par Oragroup», a ajouté le Directeur général d’Orabank Togo M. Guy-Martial Awona.

« La trajectoire de croissance d’Oragroup se poursuit en accélérant comme l’atteste ces multiples trophées. Orabank Burkina Faso est fière de contribuer à cette success story panafricaine ainsi qu’à l’émergence du Burkina Faso, par l’accompagnement de ses acteurs économiques et un engagement quotidien pour une croissance inclusive et durable», a rajouté le Directeur général Orabank Burkina Faso M. Martial Goeh Akue.

« Ce prix de Banque de l’année décerné à Orabank Sénégal pour la deuxième fois de suite souligne avant tout la croissance solide du groupe sur les dix dernières années. Nous sommes fiers et heureux des progrès réalisés, toujours soucieux d’améliorer nos performances et la qualité de la relation qui nous unit à nos clients. » a complété le Directeur général Orabank Sénégal M. Luc Morio.

« Nous sommes fiers qu’une référence internationale telle que The Banker, entité du Groupe Financial Times, reconnaisse le travail et la marge de progression d’Orabank Guinée Bissau sur l’année 2019. Cela nous encourage à redoubler d’efforts pour accélérer l’inclusion bancaire et financière en Guinée Bissau, par des solutions digitales modernes et une démarche qui allie la rentabilité économique à l’impact social », a conclu le Directeur général d’Orabank Guinée-Bissau M. Bilaly Diarra.

En 10 ans, la trajectoire de croissance d’Oragroup a été exemplaire. Le réseau Orabank est passé d’une présence dans cinq pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale à une dimension panafricaine avec des filiales dans 12 pays répartis sur quatre zones monétaires. Oragroup a obtenu l’African Banker Awards en 2015 et 2017 de la « meilleure banque régionale en Afrique de l’Ouest ». Quant à ce prix « The Banker Awards – Bank of the Year », il avait déjà été remporté par le Burkina en 2017 et 2018, le Togo et le Sénégal en 2018. Enfin, les notes d’investissement A à long terme et A2 à court terme obtenues de l’agence Bloomfield en mai 2018 et août 2019 consacrent la solidité et les performances du Groupe.

À propos d’Oragroup

Oragroup est présent dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 152 agences bancaires et 1 857 collaborateurs, Oragroup propose à plus de 500 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité. Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre sur des segments de population jusque-là délaissés. Cet engagement se traduit dans sa démarche RSE qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de la transition énergétique, du management des risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses employés.