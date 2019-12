Banque Atlantique renforce sa stratégie pour les clients premium avec la carte World Elite de Mastercard et l’application Atlantique Priority

(BANQUE ATLANTIQUE) - Dans le cadre du renforcement de sa stratégie à l’endroit des clients Prémium, Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) annonce le lancement au Sénégal de la World Elite, une carte d’exception offrant des services et garanties exclusifs, en partenariat avec MasterCard.

Banque Atlantique devient ainsi la première banque au Sénégal, à proposer cette carte de prestige et la seconde du réseau bancaire du groupe BCP en Afrique de l’ouest, après la Côte d’Ivoire, une première dans la sous-région.

A cette occasion, Banque Atlantique a présenté, Atlantique Priority, sa nouvelle application de services et d’accueil, destinée à la même cible et accessible sur Google Play Store pour les dispositifs Android ainsi que sur Apple Store pour iOS, mettant la satisfaction du client au cœur de sa stratégie.

Cette stratégie a été dévoilée au cours d’une cérémonie officielle à Dakar, le Vendredi 29 novembre 2019 en présence de M. Ahmed BENLAFKIH, Directeur Général Adjoint, en charge du Retail d’Atlantic Business international, Mme Alexandra AWADI, Directeur Général Adjoint de Banque Atlantique Sénégal et Arn VOGELS, Directeur Régional pour l’Afrique Subsaharienne Francophone de MasterCard et de nombreuses personnalités du monde politique, des affaires et des médias.

La Carte de prestige World Elite de MasterCard se distingue grâce à ses services haut de gamme et exclusifs. Elle donne accès à des Plafonds de retraits et de paiements élevés et personnalisables, utilisables dans le monde entier à travers le réseau international MasterCard, soit plus de 36 millions de points d'acceptation implantés dans plus de 210 pays et 2 millions de distributeurs de billets. Le titulaire de cette carte premium bénéficiera des services et privilèges à savoir, l’accès illimité avec un invité à plus de 1000 salons d’aéroport Loungekey dans plus de 520 villes et 140 pays, l’assistance d’urgence partout dans le monde, en particulier, l’octroi d’une carte de dépannage en cas de perte ou la mise à disposition de fonds en devises.

Des tarifs privilégiés sont également accordés au porteur de la World Elite par des partenaires de MasterCard notamment voyagistes, acteurs de référence dans le domaine de location de véhicules, services de shopping et de Bien-être.

En outre, un service de conciergerie unique, inspiré des plus grands hôtels permet aux seuls titulaires de la Carte de prestige World Elite, de vivre des expériences mémorables. De plus, World Elite de MasterCard offre des garanties d’Assurances et Assistance étendues.

Quant à l’application Atlantique Priorty, elle assurera un accueil rapide et personnalisé dans le cadre de la gestion de la clientèle Premium au sein des agences dédiées « Almadies », « Cheikh Anta » et « Bourguiba ».