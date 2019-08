Côte d’Ivoire : la BICICI et KPMG coachent les entreprises

(BICICI) - La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI), filiale du Groupe BNP Paribas, en partenariat avec le Cabinet d’audit et de conseil KPMG Côte d’Ivoire (KPMG CI), a organisé en Juillet au Siège de la CGECI (Plateau), son traditionnel séminaire de formation dénommé « Académie des Entreprises ».

Destiné à une quarantaine de clients corporate évoluant dans différents secteurs d’activité, ce séminaire a traité le thème suivant : Nouveau référentiel Syscohada : Principaux changements et retraitements spécifiques.

L’Académie des Entreprises est une initiative stratégique pour le top management de la BICICI et de KPMG, d’où la présence de M. Yao KOUASSI (Directeur Général de la BICICI) et de M. Jean-Luc RUELLE (Président Directeur Général KPMG Afrique Francophone subsaharienne) pour cette édition 2019.

Les premiers responsables de ces entités ont d’ailleurs pris la parole en début de séance afin de présenter le contexte de la formation et les retombées positives de celle-ci pour les entreprises présentes.

Ils ont ensuite cédé la place aux formateurs du jour : Dominique KABLAN (Manager Audit, KPMG CI) et Fabrice OULA (Superviseur II, KPMG CI).

Un tour de table a d’abord permis de cerner les attentes des participants avant d’entrer ensuite dans le vif du sujet. Les échanges ont été très constructifs avec une méthodologie basée sur la participation active et sur des cas pratiques.

Au terme de cette matinée d’échange, M. Abdelhafid HANED, Directeur de la Clientèle des Entreprises et Institutionnels de la BICICI, s’est dit très satisfait de la qualité de la formation et des retours des participants.

En organisant l’Académie des Entreprises, la BICICI et KPMG démontrent leur volonté commune de contribuer de manière significative au renforcement des capacités des entreprises en Côte d’Ivoire.

A propos de la BICICI

Créée en 1962, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) est une société anonyme au capital de 16 666 670 000 FCFA. Elle dispose d’un réseau de quarante-six agences, deux centres d’affaires dédiés aux Entreprises, un Trade Center et une Société de gestion et d’Intermédiation, BICICI BOURSE. La BICICI est une des principales banques de la Côte d’Ivoire et fait partie du groupe BNP Paribas, présent dans une dizaine d’autres pays en Afrique. Elle a développé une large et robuste gamme de produits et services pour ses clients Particuliers et Professionnels, couvrant l’ensemble de leurs besoins. Elle offre également un accompagnement sur mesure et des services d’aide à la gestion, à ses clients Entreprises et Institutionnels. La BICICI a une activité RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) régulière et soutenue dans divers domaines : les arts et la culture, la santé, l’éducation, le sport et l’environnement.

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 74 pays, avec plus de 192 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

A propos de KPMG

Fondé en 1860,KPMG est l’un des premiers réseaux mondiaux de cabinets membres, fournissant des services d’audit, de conseil et d’assistance juridique et fiscale aux grands groupes internationaux, aux entreprises régionales et locales, aux gouvernements, aux organisations et bailleurs de fonds internationaux. Créé en Côte d’Ivoire en 1994, suite à la reprise du portefeuille régional de l’ex firme Arthur Andersen, KPMG Côte d’Ivoire, membre du réseau KPMG International devient en 2002, le fer de lance des activités de KPMG pour la région Afrique Francophone Subsaharienne (AFS) en qualité de Bureau Régional. Société anonyme au capital de 350 millions de francs CFA, KPMG Côte d’Ivoire est aujourd’hui l’un des cabinets leaders en Audit, Tax & Legal et Conseil dans la région. Dirigé par Jean-Luc Ruelle, son Président Directeur Général, KPMG en Afrique francophone subsaharienne joue la carte de la proximité pour une meilleure qualité de service auprès de ses clients et s’appuie sur une forte implantation régionale avec 15 bureaux (Abidjan, Bamako, Cotonou, Douala, Brazzaville, Pointe-Noire, Conakry, Libreville, Malabo, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Dakar, N’Djaména et Lomé), 21 pays couverts et plus de 600 professionnels.