Le Swedfund signalé dans un engagement de 5 millions $ au profit de Victoria Commercial Bank au Kenya

(Agence Ecofin) - Swedfund, l’institution suédoise de financement du développement qui soutient les entreprises sur les marchés émergents d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe de l’Est a accordé un prêt subordonné de 5 millions $ à Victoria Commercial Bank (VCB), un établissement bancaire basé au Kenya.

Le prêt qui s’étend sur une période de sept années est destiné à renforcer les fonds propres de la banque et à financer les petites et moyennes entreprises (PME) du pays. La firme d’investissement Meghraj Capital qui possède des bureaux au Kenya et dans cinq autres pays à travers le monde intervient dans cette opération en qualité de conseiller financier de VCB.

Selon Yogesh K. Pattni, CEO de Victoria Commercial Bank, « ce prêt subordonné contribuera à poursuivre la stratégie de croissance de son groupe, tout en maintenant la vision qui est celle de fournir des services financiers de qualité à ses clients. »

Rappelons qu’avec ce prêt de 5 millions $ en faveur de VCB, Swedfund réalise son deuxième investissement au sein d’une institution financière en moins d’un mois. En mi-avril 2018, l’institution avait investi 14,7 millions $ au sein d’un fonds d’investissement axé sur l’approvisionnement en énergie propre et durable en Afrique subsaharienne.

Le continent africain est d’ailleurs le principal terrain des opérations de l’institution suédoise, avec une part 63,8% dans son portefeuille d’investissement. Le secteur financier domine ses choix d’engagements avec une part de 30,7%. Les prêts, avec un volume de 47%, constituent sa principale stratégie d’engagement.

Chamberline Moko