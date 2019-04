Afrique du Sud : la banque centrale sanctionne trois bureaux de change pour des défaillances de contrôle

(Agence Ecofin) - The South African Reserve Bank (SARB), a annoncé des sanctions à l’encontre de trois bureaux de change sud-africains pour des faiblesses détectées dans leurs systèmes de contrôle et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La firme Tower Bureau de Change Ltd, spécialisée dans les opérations de change de devises a écopé de trois amendes d’un montant global de 280 000 rands pour avoir omis de signaler des cas suspects de transactions et pour avoir omis de vérifier de manière approfondie l’identité d’une partie de sa clientèle.

Le fournisseur de services de changes Sikhona Forex (Pty) Ltd a reçu deux mises en garde pour n’avoir pas suffisamment vérifié l’identité de ses clients.

Travelex Africa Foreign Exchange (Pty) Ltd a été sanctionné pour avoir omis d’identifier et signaler à temps des transactions inhabituelles.

Pour le moment, les trois opérateurs mis en cause n’ont pas encore réagi suite à ces sanctions. Rappelons que le régulateur du système bancaire sud-africain effectue régulièrement des opérations de contrôle de l’activité des bureaux de change et est parfois amené à prendre des sanctions contre des opérateurs pour le non-respect de certaines dispositions réglementaires.

Chamberline Moko