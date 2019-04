Ecobank injecte 64 millions de dollars dans sa filiale nigériane

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire panafricain Ecobank a annoncé, le 1er avril, l’injection de 64 millions de dollars dans sa filiale nigériane, après avoir décidé d’adopter un taux de change du naira différent du taux officiel défini par la Banque centrale du Nigeria.

Ecobank a annoncé que son conseil d’administration avait décidé, en novembre dernier, d’adopter le taux de change du marché de 364 nairas pour un dollar contre un taux de change officiel de 306 nairas pour un dollar.

Altu Sadie, un ancien responsable d’Ecobank basé à Lomé et devenu lanceur d'alerte, avait accusé, en janvier dernier, le groupe bancaire d’avoir utilisé le taux de change officiel au Nigeria pour consolider ses résultats, contrairement aux autres banques nigérianes, et ce en dépit des réalités du marché et des recommandations des experts comptables.

Ecobank a nié en bloc toute action malveillante et indiqué que le choix de recourir au taux de change officiel (qui est très différent des taux réels du marché) est « une question de philosophie interne et de principes de gouvernance qui lui permettaient d’utiliser des taux officiels, notamment celui de la Banque centrale ».

