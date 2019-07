La Fondation BGFIBank lance la 5ème édition du « Grand challenge de la filiale citoyenne »

(BGFIBank ) - Pour la cinquième année consécutive, la Fondation lance le coup d'envoi du Grand challenge 2019 de la filiale citoyenne dans le cadre du programme de mécénat participatif "Act".

Ce challenge qui prend fin le 31 juillet 2019, a pour objectif de donner un véritable coup de pouce aux partenaires locaux (association, ONG, école, etc.) qui agissent au quotidien pour qu’une éducation de qualité soit accessible à tous. Il vise également à mettre en lumière l’engagement citoyen du Groupe, à travers l’implication directe des collaborateurs. Le Grand challenge de la filiale citoyenne s’adresse à l’ensemble des collaborateurs du groupe BGFIBank, dans l'ensemble de ses 11 pays d'implantation. Chaque collaborateur est invité à proposer un projet porté par un partenaire local. Le projet retenu sera financé par la fondation BGFIBank à hauteur de 10 millions de francs CFA et fera remporter à la filiale du collaborateur le "Grand challenge 2019 de la filiale citoyenne".

Chacun des projets soumis devra comprendre : la fiche projet à renseigner en ligne à l'adresse suivante : (www.fondation-bgfibank.com/presenter-votre-projet-en-ligne/) ; le budget détaillé du projet ; le calendrier de mise en oeuvre, ainsi que les documents juridiques de la structure partenaire.

L’ensemble des dossiers soumis seront appréciés en fonction de : la qualité du projet et l’aide concrète qu’il propose aux bénéficiaires ; la pertinence, l’impact réel et durable sur les bénéficiaires ; la faisabilité opérationnelle et financière du projet ; le caractère innovant et l’existence d’un dispositif de suivi-évaluation du projet.

A PROPOS DE LA FONDATION BGFIBank

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux.