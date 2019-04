Niger: Proparco accorde un prêt de 10 millions d’euros à la Société nigérienne de banque

(Agence Ecofin) - Proparco, filiale de l’Agence française de développement (AFD) dédiée au financement et à l’accompagnement du secteur privé, a annoncé, dans un communiqué publié le 27 mars, l’octroi d’un prêt de 10 millions d’euros à la Société nigérienne de banque (Sonibank).

Ce prêt qui « témoigne de l’engagement de Proparco à soutenir le secteur privé, et notamment les petites et moyennes entreprises, dans les pays fragiles », permettra à Sonibank, première banque commerciale du pays en termes d’emplois et de ressources, de développer son activité de crédit auprès des entreprises du tissu économique nigérien.

Il permettra notamment à la banque de développer son offre de financement à moyen et long terme auprès des petites et moyennes entreprises (PME) et de créer de nouveaux produits pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Ce financement s’inscrit dans le cadre de l’engagement de Proparco de consacrer 1 milliard d’euros au soutien du secteur privé dans des pays fragiles (pays les moins avancés, à faible revenu, en transition ou en sortie de crise) entre 2017 et 2020. Il témoigne également de l’ambition forte du Groupe AFD d’accentuer son soutien aux petites et moyennes entreprises africaines, concrétisée en mars 2019 par le lancement de l’initiative française « Choose Africa » pour accélérer la croissance des start-up, TPE et PME en Afrique.

